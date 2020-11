Ferrari is het oneens met deze GTO hommage - Autoblog.nl

Toegegeven, wij snappen hem ook niet helemaal. Maar om nou gelijk deze Ferrari 288 GTO hommage te willen kapotmaken?

We moeten het even hebben over Ferrari. Met alle respect, het is misschien wel hét autobedrijf. De impact van elke Ferrari is onmiskenbaar en alles wat ze doen is op een bepaalde manier heilig. Toch lukt het ondergetekende en vele anderen maar niet om sympathie te krijgen voor het merk. De reden is erg simpel: ze blazen enorm hoog van de toren.

Cease and desist

Een goede vriend van Ferrari is namelijk de cease and desist letter. Deze brief wordt opgestuurd naar projecten waarbij een of de Ferrari-naam wordt gebruikt voor iets waar Ferrari het niet mee eens is. Dan komt het probleem aan het licht: Ferrari is het niet snel eens met derde partijen en hun producten. Variërend van namen tot bodykits en tuning: het kan allemaal de bekende C&D-brief krijgen.

7X Design

Dat laatste is slecht nieuws voor een kleine Britse firma genaamd 7X Design. Zij brachten recent een coachbuilding-project uit genaamd ‘GTO Vision’. Klanten kunnen een 488 GTB als donorauto opsturen waar vervolgens een compleet zelf ontworpen koetswerk omheen wordt gebouwd. Het is een mengelmoesje van vele Ferrari-ontwerpen, variërend van de spoiler van de FXX K tot de grilles achter het achterwiel van de 288 GTO. Mooi of niet: uniek is het zeker. Ook duur: je moet dus zelf een 488 GTB aanleveren als donorauto en het kopen van de GTO hommage gaat je ruim 1,8 miljoen euro kosten.

Copyright

7X Design moest alle sporen van hun Ferrari GTO hommage verwijderen. Dat besliste Ferrari in een nieuwe juridische strijd. Onder het mom “do not try to argue with stupid people: they will just lower you to their level and defeat you with experience”: de advocaten van Ferrari hebben vaker met dit bijltje gehakt en het gaat niet makkelijk worden voor 7X Design om hier zonder te veel financiële schade uit te komen. Het probleem ligt hem natuurlijk in het gebruiken van de Ferrari-logo’s en indirect ook door de GTO-naam. Vooral die logo’s vormen natuurlijk wel voor Ferrari iets om op terug te vallen.

Statement van 7X Design

Gevecht

7X Design wil vechten voor het recht om te coachbuilden met de naam van Ferrari. Volgens hen lopen bedrijven als Zagato, Novitec en Pininfarina zo het risico om in een financiële onweersbui te komen. Nog steeds lijkt het ons ietwat dubbelzijdig als 7X Design geen contact heeft gehad met Ferrari voor gebruik van hun merknaam. Aan de andere kant: Ferrari kan ook wel eens een oogje dichtknijpen, toch? (via 7X Design op Instagram)