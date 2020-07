Lewis Hamilton was stiekem toch een rapper

Lewis Hamilton maakt bekend dat hij onder een pseudoniem gewoon muziek maakte, hij is namelijk rapper XNDA.

If it looks like a duck, it swims like a duck, it quacks like a duck, it is probably a duck. Oftewel: als er een heel sterk vermoeden is en je kan het zo goed als beredeneren, dan is het meestal precies zoals je denkt dat het is. Zo heeft Lewis Hamilton twee jaar een stiekem dubbelleven geleid.

Muziek

Hoe het zit: in juni 2018 bracht Christina Aguilera een album uit. Op dat album stond het nummer ‘Pipe’ samen met ene XNDA (rap-stukje vanaf ongeveer 2 minuut 40). Wie die rapper was, dat werd in die hele tijd niet echt bekend. Gewoon, een gastje die bij een bekende zanger(es) even wat zinnetjes op een ghetto-manier roept. Zo is Ali B ook begonnen, immers. Maar los van dit ene nummer kwam er niks van de carrière van deze XNDA.

Bekendmaking

Vandaag werd bekend wie XNDA is: het is niemand minder dan onze grote vriend Lewis Hamilton. Zo zet de 35-jarige Britse F1-coureur vandaag op zijn Instagram-verhaal.

Incognito

Zoals je kunt lezen was het dus de bedoeling om anoniem te blijven. Dit zodat je de muziek kon waarderen zonder te weten dat ‘XNDA’ Lewis Hamilton is en al een hele carrière achter de rug heeft. Het was nooit de bedoeling om het twee jaar te laten duren, want een zielig verhaal over onzekerheden en angst. Maar nu heeft het lang genoeg geduurd volgens Hamilton.

Volgende halte?

Omdat hij zo vereerd is dat Aguilera met hem wilde samenwerken, kan dit het begin zijn van een nieuwe richting voor Lewis. Als hij zijn volgende titel binnen heeft gehaald, is de muziek wellicht een goede nieuwe carrière. Daarover is trouwens nog niks bekend.