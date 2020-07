Nieuw automerk Izera uit Polen is een déjà vu

Een merk uit een land dat niet bekend staat om een grote auto-industrie: dat hebben we gezien voordat Izera uit Polen hun eerste troeven presenteerde.

Normaliter doen we even een leuk verhaal ter introductie, maar vandaag gaan we gewoon direct de titel van dit stuk uitleggen. Zo rond het einde van 2018 mochten we een nieuw merk genaamd Vinfast verwelkomen. Dat het een ‘BMW-killer’ is, dat het best knappe bakken zijn, of het wat is geworden (op zich leuk om eens naar te kijken, trouwens) staat vandaag even buiten beschouwing. De afkomst van Vinfast is waarom we dat merk herinneren: ze komen uit Vietnam. Het is het enige automerk ter wereld uit Vietnam.

Nog zo’n land

Goed, het merk van vandaag is niet het enige merk uit hun land. Het gaat om Polen. Bekende auto’s uit Polen? Daewoo heeft een Poolse divisie gehad, net zoals Fiat onder de naam Polski Fiat (en kwam bijvoorbeeld met de Polski Fiat 125P en 126P). Al deze merken hebben echter iets gemeen met een grote autofabrikant: Fabryka Samochodów Osobowych (personenautofabriek, zo obvious kan het zijn), beter bekend als FSO. Geniale auto’s als onderstaande Polonez rolden uit de fabriek van FSO.

Laatste in zijn soort

Oké, zo geniaal was de FSO Polonez nou ook weer niet, maar het was wel een relatief goedkope manier voor Poolse gezinnen om een product uit eigen land te rijden. Polen is en was immers niet het rijkste land op aarde. FSO ging echter een tijdje geleden kopje onder en sindsdien zijn er geen Poolse automerken meer. Tot nu dan: het nieuwe merk Izera gaat proberen Polen weer op de kaart te zetten. Een land wat geen auto’s bouwt en ineens met toch best goed smoelende wagens komt: het deed ons wel weer een beetje denken aan Vinfast.

Recht door zee

Toch zijn beide nieuwe auto’s van Izera uit ander hout gesneden. Het gaat om een C-segment hatchback en een kleine SUV die allebei nog geen naam hebben. Normaliter zou je twee compleet bizarre futuristische auto’s vinden, zonder spiegels en deurgrepen en allerlei gekke specificaties die het toch niet gaan halen. Ga dat maar eens aan de man krijgen en nog belangrijker: ga dat maar eens kunnen betalen. Nee, Izera is opgezet met de Poolse Janski Modaalski in het achterhoofd. Polen is immers één van die landen die moeite heeft met de klimaatdoelen, want een EV voor de deur zetten is simpelweg te duur daar voor de eerdergenoemde meneer Modaalski.

Toch moet het gezegd worden, als de auto’s zoals op de foto’s eruit komen te zien, is het een stap in de goede richting. Een modern interieur met niet al te veel poespas. En een recht-toe-recht-aan-exterieur met leuke LED-lampjes. Niet slecht!

Weinig bekend

Geniet vooral van de plaatjes, want de specificaties worden nog niet echt specifiek bekend gemaakt. Op de website van Izera spreekt het merk van twee modelvarianten, eentje met nadruk op prijs en eentje met nadruk op prestaties. Het rijbereik kan oplopen tot 400 km WLTP. Wederom niet slecht, mits de prijs ernaar is natuurlijk. Sprinttijden voor zowel de hatchback als de SUV liggen ‘onder de 8 seconden’.

Ook qua veiligheid zit het wel snor: ESC (stabiliteitscontrole), Forward Collision Warning, dodehoeksensor en verkeersbordherkenning. Zoals bij alles: mits schappelijk geprijsd alles wat je nodig hebt zonder poespas.

Binnenkort

Het gaat nog even duren (enkele jaren) voordat er Izera’s uit de Poolse fabriek gaan rollen, naar verluidt een jaar of 2023. Het is een gevalletje ‘eerst zien dan geloven’, helemaal omdat 400 km WLTP over 1-2 jaar al ondermaats kan zijn.

Een auto die veelal op Polen gericht is dus, wat Izera gaat doen met de export van hun tweetal is niet bekend. Zou jij het overwegen, een onbekende voor de deur in plaats van een Tesla of Volkswagen ID.3?