Nieuwe designer Renault is dubbel goed nieuws

Gilles Vidal mag aan de slag bij Groupe Renault. Dat is dubbel goed nieuws: voor het merk waar hij voor gaat werken en het merk waarvoor hij werkte.

Groupe Renault mag een nieuwe naam toevoegen aan hun designteam: Gilles Vidal. De 47-jarige Fransman heeft indrukwekkend werk geleverd aan één van de concurrenten van Renault: Peugeot.

Design-ommezwaai

Peugeot kende een kleine ‘dark age’ als het gaat om design. De designtaal werd vanaf de vroege jaren ’00 eentje die draaide om de ‘grote bek’. Dat betekende dat elke auto grote koplampen kreeg in de vorm van een halve maan en een grille die zo een persoon kon opslokken. Het deed voor sommige fans van Peugeot wel pijn om een merk wat mooie auto’s neerzette, zoals de 406 Coupé, dit soort fratsen uit te zien halen.

De auto’s hadden meer ‘problemen’ dan het design en toegegeven: het was wel een bijzonder design en een goed familiegezicht. Maar vanaf 2010 ging het anders.

Gilles Vidal

In dat jaar kwam Gilles Vidal namelijk bij Peugeot om daar de baas te worden van het exterieurdesign. Dat legde hem bepaald geen windeieren: auto’s als de 308 en de bijzonder goed ontvangen 508 komen uit zijn periode bij Peugeot. Vidal heeft echter zijn hele carrière binnen de PSA-groep gezeten, want hij begon in 1996 bij Citroën. Zijn werk daar omvatte vooral de gefacelifte Berlingo en vele concept cars.

Nieuwe baan

Vidal heeft echter gedag gezegd tegen PSA en Peugeot. Nog geen twee dagen later (vandaag) werd bekend gemaakt dat de Franse designer wel in Frankrijk blijft, bij een ‘concurrent’ van Peugeot. Vanaf november zit hij onder Laurens van den Acker bij Renault. Niet dat ze daar nou extreem lelijke auto’s hebben, maar als Vidal Renault een vleugje van dat Peugeot-design kan geven, kunnen dat wel eens hele mooie auto’s worden.

Opvolger bij Peugeot

Nu Gilles Vidal weg is bij Peugeot moet ook daar een nieuw hoofd aangewezen worden. Volgens Autocar heeft Peugeot gekozen voor Matthias Hossann. Maar ook dat is absoluut geen slecht nieuws. Werk van Hossann wat je op de weg gaat vinden is de nieuwe Peugeot 208 en 2008, maar hij is al een tijdje verantwoordelijk voor concept cars bij Peugeot. Waaronder ook de Peugeot e-Legend. Ook dat kunnen we niks behalve toejuichen: dat is een zeer mooi ontwerp. Een vleugje daarvan in de volgende 508, gaarne!