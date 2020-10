Modeontwerper moet €300.000 aan Ferrari betalen - Autoblog.nl

In een rechtszaak is het Ferrari die het laatst lacht, nu moet modeontwerper Philipp Plein 300.000 euro dokken. Maar waarom?

Luxe autofabrikanten brengen soms een bepaalde arrogantie met zich mee. Door hun reputatie kunnen ze zich dergelijk gedrag veroorloven. De mening van het volk doet er niet toe, ze komen er toch wel mee weg. In die categorie heeft modeontwerper Philipp Plein een pittige rechtszaak tegenover Ferrari verloren. De kosten lopen in de tonnen.

Wat is nu het probleem? In 2017 heeft Philipp Plein voor zijn collectie gebruik gemaakt van auto’s van onder andere merken Mercedes, Lamborghini, McLaren én Ferrari. De auto’s fungeerden als decor om de show wat extra sjeu te geven. Ook waren de auto’s van het merk meerdere keren te zien op het Instagram-account van de ontwerper. Leuk, zegt Ferrari. Maar voor het commercieel inzetten van hun auto’s willen ze geld zien. Plein was het daar niet mee eens en een rechtszaak volgde.

We zijn nu drie jaar verder en de rechter heeft een uitspraak gedaan. De rechtbank van Milaan heeft Ferrari in het gelijk gesteld. Volgens de rechter heeft Plein ‘gratis’ gebruik gemaakt van de merknaam van Ferrari om zijn collectie onder de aandacht te brengen.

De schade voor Plein is groot. Hij moet 300.000 euro schadevergoeding betalen aan Ferrari. Ook moet zijn merk alle verwantschappen met Ferrari afbreken. Doet hij dat niet dan volgt er een boete van 10.000 euro per Ferrari gerelateerde promotie. Dan zijn er ook nog juridische kosten á 25.000 euro die de ontwerper moet betalen naar aanleiding van de rechtszaak.

Plein laat het er niet bij zitten. De ontwerper is niet van plan om te gaan betalen. Hij is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. De volgende zitting zal in de lente van 2021 plaatsvinden. (via Il Corriere della Sera)

Met dank aan Maarten voor de tip!