Lexus RX (2009 – 2015) – occasion video & aankoopadvies

Is een tweedehands Lexus RX zo betrouwbaar als we zouden mogen verwachten van dit merk? We zochten het voor je uit!

Lexus doet het allemaal net even anders: geen dikke diesel SUV’s, maar een 3.5 V6 benzine, indien gewenst uitgevoerd met hybride techniek. De styling is opvallend, hoewel het interieur in vergelijking tot de buitenkant wat saai is. Het is niet de scherpst sturende auto uit zijn segment, maar de auto is wel vlot en comfortabel.

Deze Lexus RX is de derde van vier generaties Japanse SUV’s, aangezien in 2015 z’n scherp gelijnde opvolger het levenslicht zag. Eind 2008 werden de eerste auto’s gebouwd en werd de auto officieel onthuld, in 2009 belandde hij in de showrooms.

Er was keuze uit de vierwielaangedreven RX350 met benzinemotor en de hybride RX450h, al dan niet met vierwielaandrijving. Opmerkelijk genoeg is de technisch geavanceerdere, sterkere auto het duurst: lang leve de CO2-straffen in Nederland. Een RX450h kon je nieuw vanaf ongeveer €62.000 euro krijgen, al had je dan een auto met voorwielaandrijving. Wilde je vierwielaandrijving dan was je alsnog goedkoper uit met een RX450h, vanaf ongeveer €70.000 euro, terwijl de RX350 nog bijna €10.000 euro duurder was. Was er dan geen reden om een RX350 te kopen? Eigenlijk niet, behalve dat de RX350 iets meer koppel had dan de RX450h. In 2012 kreeg de RX een facelift, waarbij de RX350 (niet geheel verrassend) uit de catalogus verdween. De facelift auto’s zijn makkelijk te herkennen aan de Spindle Grille.

Aanbod occasions

Op Marktplaats.nl zijn ongeveer 25 van deze Lexus RX’en te vinden, dat zijn op dit moment zonder uitzondering RX450h’s. Vanaf ongeveer €17.500 euro kun je ze oppikken, terwijl de netste auto’s uit 2015 voor ongeveer €50.000 euro de jouwe kunnen zijn.

Pluspunten

Betrouwbaar

Geen “dertien in een dozijn”-SUV

Comfortabel

Aandachtspunten

De Lexus RX doet geen schade aan de reputatie van het Japanse merk: er zijn weinig structurele problemen te vinden. Toch zijn er een paar dingen waar je op moet letten.

Interieur

De bediening met de “Remote Touch Mouse Control” laat te wensen over, zeker als je aan het rijden bent is het lastig om dit ding te bedienen.

Er zijn online wat klachten te vinden over gescheurde dashboards, maar dit lijkt met name een probleem in zonnige landen. Iets om te controleren en in je achterhoofd te houden, met name als je een importauto op het oog hebt.

Aandrijflijn

De bobines zijn eigenlijk het enige aandachtspunt wat betreft de motor, deze gaan soms stuk.

De versnellingsbak zweet soms wat olie bij de achterste pakking. Dit kan niet heel veel kwaad, maar houdt de vloeistoflevels wel op peil uiteraard.

Onderstel

Roestvorming op de remschijven kan soms een probleem zijn bij de RX 450h. Doordat de auto energie terugwint uit de aandrijflijn bij het loslaten van het gaspedaal, wordt de rem in sommige gevallen weinig tot nooit gebruikt. Dit kan ervoor zorgen dat corrosie niet goed “weggeremd” wordt. De oplossing is uiteraard simpel: gebruik de rem wat vaker.

Elektronica

De motoren van de elektrisch bediende ramen begeven het soms, maar ook dit is niet een heel veel voorkomend probleem. Vervanging is niet heel moeilijk maar kost wel veel tijd.

