Autodieven slaan elk uur van de dag toe

In Nederland wordt op jaarbasis gemiddeld elk uur van de dag een auto gestolen.

Dat blijkt uit de cijfers van het aantal autodiefstallen in 2016. In totaal werden afgelopen jaar 9.179 auto’s ontvreemd. Maar, hoe gek het misschien ook klinkt: er is reden voor optimisme. Het is voor de eerste keer dat dit totaal over de periode van één jaar onder het ‘magische’ getal van 10.000 bleef. Ten opzichte van 2015 betekende dit een daling van negen procent.

De afname van het aantal diefstallen wordt door kenners toegeschreven aan twee belangrijke ontwikkelingen. Naast de verbeterde alarmsystemen van nieuwe auto’s – de meeste auto’s die gestolen worden zijn drie jaar of ouder – zijn voertuigen steeds beter te traceren. Daarnaast pakken politie en verzekeraars de handel in gestolen auto-onderdelen stevig aan. Zo wordt het criminelen steeds moeilijker gemaakt om ontvreemde onderdelen te verhandelen.

Er is meer positief nieuws. Ontvreemde auto’s worden vaker teruggevonden: in 39,5% van de gevallen werd een gedupeerde verrast door een prettig telefoontje. Dat is 2,1% meer dan in 2015.

Helaas kan het ook jou overkomen dat iemand een poging doet om je auto te stelen of waardevolle spullen uit je auto mee te nemen. Gelukkig kun je je in Nederland goed en voordelig verzekeren tegen dit soort onverlaten. Ben je op zoek naar een passende autoverzekering voor jouw bolide? Om schade door diefstal van je eigen auto te dekken sluit je een WA + Beperkt Casco– of allrisk-verzekering af. Ook schade door inbraak of door een poging tot inbraak valt onder de dekking.

Met de uitgebreide verzekeringen ben je tevens direct verzekerd van zaken als hulpverlening bij een ongeval, schade door brand, hagel of bliksem en ruitschade. Inbraak, diefstal, schade of pech is al vervelend genoeg; met een goede verzekering voorkom je dat je dubbel op de financiële blaren moet zitten.