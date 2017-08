Het geheim achter de snelheid van Max Verstappen

Someone cracked the code...

Je zou denken dat er simpel weg één snelste manier is om een Formule 1-auto over een circuit te jassen. Niets is minder waar. Elke coureur heeft z’n eigen rijstijl en al die rijstijlen hebben voor- en nadelen. Driver coach Scott Mansell bestudeerde het stijltje van Max Verstappen aandacht en hij kwam tot de volgende ontdekkingen.

Hoekig!

Om te beginnen hanteert Max een soepele rijstijl, waardoor het van buitenaf lastig is om te zien wanneer hij precies stopt met remmen en richting de apex stuurt. Daarbij moet worden opgemerkt dat Verstappen vrij laat instuurt. In jargon noemen ze dat een hoekige rijstijl, wat weer niet helemaal correspondeert met de soepele stuurbewegingen van de beste man. Beide zaken (soepel en hoekig) kunnen echter met elkaar worden gecombineerd. Zet dat in een Red Bull RB13 en je krijgt Max.

Zo’n hoekige rijstijl heeft een belangrijk voordeel en een niet te onderschatten nadeel. We beginnen met het pluspuntje. De auto blijft langer vlak op de baan liggen, dus de banden hebben langer grip. Het nadeel is dat er een grotere stuuruitslag moet worden gebruikt om de bocht te kunnen halen.

Gevechten op de baan

Maakt deze rijstijl over één rondje nou echt het verschil? Volgens Mansell niet. Wel zorgt deze stijl ervoor dat eventuele foutjes minder hard worden afgestraft. Ook blijft er meer ruimte in het hoofd over voor andere zaken. Daarom is Max zo’n killer als het om gevechten op de baan gaat en het verklaart ook waarom hij in de regen vaak sneller is dan de concurrentie. Deze rijstijl verklaart ook tot op zekere hoogte waarom Max regelmatig excelleert in de eerste ronde van races.

Gevoel en “lekker naïef”

Is dit het hele verhaal? Neen. Max heeft naast genoemde rijstijl veel “gevoel” voor de auto en dan met name tijdens het remmen. Die uitglijer tijdens de race in Hongarije vergeten we voor het gemak even. Ook meent Mansell dat Verstappen veel te danken heeft aan een gezonde dosis naïviteit. Zo verkende hij de natte baan in Brazilië vorig jaar door als een dronken tor over het asfalt te zwalken achter de safety car. Max wist daarom precies waar de grip lag. Andere coureurs deden dit niet, waarschijnlijk omdat ze niet eens op het idee kwamen.