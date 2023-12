Lezersvraag: Geef jij jouw auto een naam?

Geef jij jouw auto een naam, of heb je daar niet zoveel mee?

Een van de mooiste woorden van de Nederlandse taal vind ik ‘antropomorfisme’ . Dat is het toedichten van menselijke eigenschappen aan voorwerpen. Of dieren, dat kan ook. En we doen het allemaal, want waarom vinden we teddyberen allemaal zo leuk? Of puppy’s? Met hun bijna menselijke oogjes?

Precies, omdat ze op een mens lijken met de kenmerken van een beer. Of een hondje. Of om in auto’s te blijven? De eerste Renault Twingo had van die guitige oogjes en kijkt je aan met een lachje op het gezicht. Je ziet hem gewoon als klein mensje.

Maar we kunnen natuurlijk verder gaan met het antropomorfiseren van voorwerpen. We kunnen ze ook beschouwen als vriend en ze toespreken als een maatje. En ze een naam geven,. En na deze inleiding komt het betoog, waar deze hele lezersvraag over gaat.

Geef jij jouw auto een naam?

Ik persoonlijk ben er een beetje een rare meid in hoor. Ik geef namelijk sommige voorwerpen wél een naam, andere weer niet. Zo heet mijn scooter gewoon ‘scooter’, mijn tv luistert naar de naam ’tv’ en als ik een bord uit de servieskast pak zeg ik niet “Hee Bord Brammetje, ga jij maar even lekker op tafel staan met mijn opgewarmde prak erop’.

Terwijl ik mijn Saab(s) al sinds dag in Jaap noem. Die heet niet ‘auto’ of ‘apparaat’, maar Jaap. Omdat het rijmt, denk ik. Ook mijn omgeving heeft het inmiddels al over Jaap als het over de auto gaat.

En bij de Tesla is het helemaal anders. Die kun je namelijk ook echt een naam geven, die dan in je scherm en op je app tevoorschijn komt. Mijn vorige Tesla, die zwarte, had ik eerst Akwasi genoemd, maar ik vond Tessa de Tesla toch minder racistisch, vandaar dat dat haar naam werd. Tessa en Jaap.

Maar zoals de luisteraars van de Autoblog Podcast inmiddels al weten, heb ik weer een nieuwe Tesla gekocht. Een snellere, want met een gewone 100D werd ik zoekgereden door een maat in een standaard Audi S6 diesel uit 2022. Dat kan dus niet, dus heb ik Tessa direct ingeruild voor een rode Model S P100D.

Maar die moest een naam. En ik heb haar gisteren Rooie Sien genoemd, gewoon omdat ik een naam moest vinden die bij haar past en omdat iedereen wat mij betreft van de diensten van mijn Sien gebruik mag maken. Als je maar betaalt.

Maar genoeg over mij, wat doe jij. Geef jij jouw auto een naam? En zo ja, waarom en hoe heet ze? Of hoe heet hij?

We zijn zeer benieuwd!!