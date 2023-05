Lezersvraag: Wie van jullie heeft de snelste auto?

Wij zijn weleens benieuwd wie van de bezoekers van Autoblog nou de snelste auto heeft…

Hier op Autoblog.nl praten we graag over auto’s. Niet alleen over die van ons zelf, maar over -vrijwel- alle auto’s. Ok, ook over die van ons zelf en in het bijzonder die van @willeme, maar daar houdt het écht niet mee op. We willen ook alles weten over jullie auto.

We zijn bijvoorbeeld benieuwd wat je rijdt, waarom je dat doet en of hij bevalt. Maar vandaag willen we in de lezersvraag vooral weten hoe hard jouw auto kan en wie van jullie de snelste heeft.

Wie heeft de snelste auto?

Ik zal aftrappen. Ik heb NIET de snelste auto van de redactie. Verre van zelfs. Mijn ouwe trouwe JAAAAG heeft volgens de boekjes 262 pk, gaat daarmee in 7,4 seconden naar de 100 en zou een top moeten hebben van 242 kilometer per uur.

Allemaal prima, zulke cijfers, ik doe er alleen niks mee. Ik heb nog niet harder dan 140 gereden met de sloep en volgas optrekken vind ik zo ordinair in zo’n machine. En bovendien zou ik om mijn oren worden gereden door vrijwel iedereen op de redactie.

Want bij ons op Autoblog HQ staan wel wat snelle auto’s hoor. @wouter met z’n 911 gooit hoge ogen, @jaapiyo heeft ook een Porsche en de opgefokte BMW van Willem reed ook goed vooraan mee.

Maar er kan er natuurlijk maar 1 de snelste zijn

@rubenpriest heeft hier de snelste auto, namelijk de Maserati GranTurismo MC Stradale. 450 pk uit zijn atmosferische V8, 0-100 in 4,6 seconden en een top van 301 kilometer per uur zouden mogelijk moeten zijn. Tja, dat houden wij niet bij.

Maar jij misschien wel. Dus vertel ons, hoe hard kan jouw auto? Is het de snelste van iedereen hier op dit platform? De persoon met de beste cijfers wordt aanstaande zaterdag genoemd in de Autoblog Podcast! En dat wil je!!

Dus brand los!!