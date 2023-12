Jos Verstappen weet wel hoe de carrière van Max er verder uit gaat zien

De ouwe Jos Verstappen geeft een inkijkje in de rest van de carrière van zijn zoon Max.

Ik weet niet of jullie de Formule 1 een beetje volgen? Nee? Zou je moeten doen joh, hartstikke leuk is dat. Een stuk of 20 hele snelle auto’s rijden om de week op zondag een race tegen elkaar op allerlei plekken in de wereld en aan het eind wint er steeds een Nederlander.

Max Verstappen is zijn naam en hij is de zoon van Jos, die óók Verstappen heet van zijn achternaam. Die reed vroeger ook in de Formule 1, alleen niet zo goed als zijn zoon. Max rijdt voor een team dat Red Bull heet -net als die energiedrankjes inderdaad- en die auto is echt heel snel.

Diezelfde Max is nu al drie keer wereldkampioen geworden en waarschijnlijk doet hij het volgend jaar wel dunnetjes over. Maar na 2028 is het afgelopen. Meldt Jos althans.

Jos Verstappen voorspelt einde carrière Max

Het zit namelijk zo, Max rijdt al sinds het begin van zijn loopbaan voor het team van Red Bull. Eerst bij het kneuzenteam dat toen nog Toro Rosso heette, maar nu dus al bijna 7.5 jaar voor de grote jongens. En omdat ze zo blij met hem zijn, hebben ze hem een contract gegeven tot 2028.

Jos Verstappen zegt nu in een interview dat hij de carrière van zijn zoon wel kan uitstippelen verder. Hij blijft tot en met dat jaar rijden voor Red Bull en stopt er dan mee. Geen ander team, geen verlenging, niks. Gewoon kappen en zijn miljoenen opmaken. Want oh ja, Max krijgt flink betaald om rondjes te rijden.

Het is een loyale familie, vindt de familie Verstappen zelf tenminste. Daarom blijft Max gewoon daar en daarna is het wel mooi geweest. Denkt Jos althans.

Of dat echt zo is, moeten we nog zien, maar iets zegt me dat Jos nog steeds alles -met harde hand- bepaalt en dat dit is wat er gaat gebeuren.

Waarvan akte.