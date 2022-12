Lezersvraag: welke auto heeft de mooiste snelheidsmeter?

Of auto’s? Want het is bijna onmogelijk om één auto met de mooiste snelheidsmeter aan te wijzen.

Het uiterlijk, de motor en het interieur. Allemaal belangrijke factoren om de smaak van een auto te bepalen. In mijn ogen speelt de snelheidsmeter ook mee. Ik zal er geen auto op laten staan, maar een snelheidsmeter is toch iets waar je elke keer naar kijkt als je gaat rijden.

De lelijkste snelheidsmeter in een moderne auto van dit moment vind ik BMW. De manier waarop de snelheid in tegenovergestelde richting klimt is grafisch afschuwelijk uitgevoerd naar mijn bescheiden mening. Een opklimmende snelheid en toeren hoeft niet lelijk te zijn, vraag dat maar aan Aston Martin.

Door digitalisering hebben autofabrikanten vrij spel in het vormgeven van de snelheidsmeter. Sommige merken kiezen ervoor om de bestuurder zoveel mogelijk vrijheid te geven. Mercedes is daar een goed voorbeeld van, maar ook Audi. Met de digitale meters kun je de boel aardig personaliseren naar je eigen smaak, top!

Maar eerlijk is eerlijk. Er gaat toch niets boven een analoge meter, toch? De dinosaurus in mij kan een fraai vormgegeven analoge meter goed waarderen. Hoogtepunten op analoog gebied zijn de tellers van de Ferrari 430 Scuderia, Lamborghini Murciélago, Aston Martin Vantage, de 911 (historisch verantwoord) en de simpele eenvoud van de BMW M3 E9X. Laatstgenoemde omdat ik er zelf eentje heb gehad en het heerlijk is die teller richting de 8.000 tpm te jagen.

Op digitaal gebied ben ik gecharmeerd van de Lexus LFA, de huidige Mercedes-tellers en het drukke instrumentencluster van de Lamborghini Aventador SVJ. Kortom, ik kan er niet eentje kiezen. Jij wel? Laat het weten in de comments!