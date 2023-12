Cupra Born nu flink goedkoper dan ID.3

Tja, als iedereen het doet kan Cupra niet achter blijven en dus verlagen zij ook de prijzen.

Autorijden wordt weer goedkoop. Eindelijk, na jaren te zijn uitgekleed door de fabrikanten en de Linkse Roverheid, kan de hardwerkende Nederlander nu weer gewoon goedkoop een nieuwe auto kopen. Eindelijk, het heeft wat ellende gekost, maar we zijn er hoor…

En tot zover dit populistische geneuzel, we gaan naar de feiten. Want autorijden is in Nederland nog steeds enorm duur… Is gewoon zo. Maar gelukkig zijn er steeds meer fabrikanten die er wat aan doen. Cupra bijvoorbeeld. Dat merk verlaagt de prijzen van de Born.

Cupra verlaagt de prijzen

Je kan het ‘elektrisch aangedreven succesnummer’ (dixit Cupra zelf) vanaf volgend jaar namelijk al kopen vanaf 36.940 piek. En als je op tijd bent voor de SEPP-subsidie kost ‘ie je als particulier nog maar 33.990 euro. Kijk, dat zijn de prijsjes hoor.

Misschien nog wel belangrijker voor de particuliere markt is de private lease prijs. En die duikt samen met de subsidie van Premier Geert in 2024 ook dik onder de € 500. Vanaf € 499 is de Cupra Born nu te rijden per maand. En de eerste 4 jaar krijg je een mooie subsidie vanuit Den Haag. Daarmee komt ie op € 438 per maand. (voor 60 maanden en 10.000 km per jaar).

Voor dat geld krijg je de Born Impulse en die heeft de ‘oude’ motor met 204 pk en een 58 kWh accupakket waar je in principe 421 kilometer ver mee zou moeten komen. Alle andere modellen van de Cupra Born krijgen een nieuwe motor met 231 pk en je kunt zelfs voor een 77 kWh accupakket kiezen waarmee je 550 km ver zou moeten kunnen komen. Waarmee ik je succes wens overigens, maar dat terzijde.

En dan kijken we meteen wat je kwijt bent voor zijn broer met Volkswagen logo op de neus, de ID.3. Die heb je vanaf 42,690 euro, aldus de site van Volkswagen zelf. En die zullen het wel weten, dunkt mij.

Maar goed, je kunt nog wel een ID.3 uit voorraad kopen die weer goedkoper is dan deze CUPRA Borns, volgt u het nog? Want er zijn flink wat exemplaren die nog bij de VW dealers staan. Doe er uw voordeel mee als je op een koopje uit bent.

Nog even die directe vergelijking, want appels met peren vergelijken is altijd beter dan appels met appels.

€ 42.690 -> Volkswagen ID.3 Pro / 58 kWh / 204 pk

€ 47.990 -> Volkswagen ID.3 Pro S / 77 kWh / 204 pk

€ 36.940 -> Cupra Born Impulse / 58 kWh / 204 pk

€ 37.921 -> Cupra Born Business / 77 kWh / 231 pk

Dus Cupra lijkt op dit moment toch de betere deal te hebben.

Goeie deal dus. Laat maar doorkomen, al die prijsverlagingen. We zijn er dol op.