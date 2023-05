Lezersvraag: Welke twee auto’s maken jouw favoriete combinatie?

Welke twee auto’s mogen er op de oprit en maken jouw perfecte combinatie?

We gaan weer even een stukje dagdromen. Of althans, voor velen van ons. Sommigen hebben de mazzel dat ze daadwerkelijk de beste combinatie van auto’s in hun bezit hebben. Maar ik denk dat het voor de meesten van ons een droom is om een perfecte combinatie van auto’s te hebben.

Want dat is het probleem van auto’s. Ze zijn vaak erg goed in 1 specifiek doel. je hebt hardcore sportwagens, die heerlijk over een circuit rammen, maar waardeloos zijn als pakezel bij de Ikea. Of lange afstanden rijden met een Donkervoort, ook niet perfect.

Daarom is het dus zo fijn als je twee auto’s kunt hebben die de perfecte combinatie maken.

Welke twee auto’s zijn de perfecte combinatie?

Ik heb zelf natuurlijk een leuke combinatie gehad. Een Porsche Cayenne diesel voor de lange afstanden, het personenvervoer en het meenemen van de talloze flessen wijn van mijn ex en een Boxster voor de fun. Perfecte combinatie in mijn ogen.

Maar er zijn meer combi’s mogelijk natuurlijk. Zo hebben mijn buren een BMW Z4 en een X7, beetje hetzelfde verhaal. Mijn ouders hebben ook een stationwagen en een cabrio, voor fun and function zogezegd.

Maar wat is jouw favoriete combinatie? En waarom? Geld speelt geen Rolex, want we zijn aan het dagdromen en dan kan alles. En als je de perfecte combinatie al hebt, dan kun je dat natuurlijk ook laten weten!

Brand dus los in de comments! we zijn benieuwd en misschien haalt @wouter er nog wel inspiratie uit voor zijn nieuwe perfecte droomcombinatie voor de deur!