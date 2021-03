Lezersvraag: de meest onpraktische auto die je gereden hebt - Autoblog.nl

Een onpraktische auto die je hebt gehad, of gewoon ooit een ritje in hebt gemaakt. Je kunt er vast eentje opnoemen. Deel het met deze lezersvraag!

Sommige auto’s weet je al vanaf dag één dat ze onpraktisch zijn. Andere auto’s blijken achteraf toch krapper dan verwacht. Dit laatste is toch bijzonder lullig als je aan het laden bent voor de vakantie. Met een Mazda MX-5 of een andere tweezitter weet je natuurlijk van tevoren al een beetje wat je kunt verwachten. Maar wat is nu de meest onpraktische auto die je gereden hebt?

Goed inlezen scheelt potentiële stress. Je moet niet naar de Verenigde Staten vliegen met 4 koffers en vervolgens een Mustang Cabrio ophalen. Een beetje inlezen leert al dat dit natuurlijk niet gaat passen.

In deze lezersvraag willen we weten wat de meest onpraktische auto is die je gereden hebt. Want daar zijn we toch wel benieuwd naar. Epische verhalen, leuke anekdotes of nachtmerries. Deel ze hieronder in de comments. Misschien heb je wel een voorbeeld van een auto die van tevoren praktisch lijkt, maar achteraf helemaal niet praktisch is. Het kan meteen een stukje advies zijn voor een ander die misschien een dergelijke auto overweegt.