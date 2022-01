Lezersvraag: welk automerk mis jij het meest?

Warm herinneringen. Of je bent gewoon razend benieuwd naar ze nu mee zouden komen. Welk automerk mis jij het meest?

Het is een gegeven. Merken komen en gaan. Ook in de autowereld. Of misschien juist in de autowereld. Het is maar net hoe je er naar kijkt. De afgelopen 20 jaar is het doek gevallen voor behoorlijk wat automerken. Sommige verdwenen compleet. Anderen bleven juist opereren in een ander deel van de wereld.

Jammer, want ongetwijfeld denk je ook wel eens na: wat als.. Wat als een merk als Rover nog bestond. Hoe zouden de auto’s er dan nu uitzien? Of het in Nederland vrij geliefde Saab. Nu een beetje weggezet als een merk waar de boomers nog in rijden, maar stiekem best knappe auto’s maakte.

Kortom, welk automerk mis jij het meest? Bijvoorbeeld omdat je er warme herinneringen uit je jeugd aan had. Of gewoon omdat je het mooie auto’s vond. En koester altijd de hoogtepunten van een merk. Er is immers een reden dat het niet meer bestaat. En soms is het maar beter zo. Want er is altijd een onderliggende reden waarom iets niet meer bestaat. Hetzij goedschiks of kwaadschiks. Ga maar los in de comments op deze vrijdagmiddag. We willen je verhaal horen!