Prins Bernhard wil freebees bij Dutch Grand Prix

Zo’n groot evenement mag natuurlijk niets kosten.

Nog heel eventjes wachten en dan is het zover. De Grand Prix van Nederland staat voor de deur. Dat is een feest waar we trots op mogen zijn, nietwaar? Er zijn natuurlijk beschermde diersoorten die we even niet willen kennen dat weekend en het zorgt er meteen voor dat we door al ‘onze’ geluidsdagen heen zijn. Maar hey: Formule 1 in Zandvoort!

De Formule 1 is zo ongeveer de meest kapitalistische sport ter wereld. Zelfs een achterhoede-team geeft een veelvoud uit van een topteam in bijvoorbeeld de Indycar, terwijl de kans op succes in de F1 juist veel kleiner is. Dus past de Formule 1 wel bij ons wat meer calvinistische inslag?

Prins Bernhard wil freebees

Gelukkig hebben we daar het koningshuis voor. Om een Formule 1-race te mogen organiseren is belachelijk veel geld nodig. Maar de eigenaar van het circuit, Prins Bernhard, zag wel wat mogelijkheden om te snijden in het budget. Onze eigen prins Bernhard heeft namelijk gevraagd of de band ‘Chef’s special’ gratis wilde op treden. Gratis. Prins Bernhard wil freebees!

Een van de grootste evenementen van het land en de muzikanten moeten het gratis doen? Wordt de catering dan ook gratis geregeld en levert Lance Stroll ook zakgeld in? Doet Bernhard een paar pandjes cadeau? Eh, nee, alleen de muzikanten mogen even nog niets verdienen.

Dat gaat natuurlijk op meerdere vlakken een beetje mis. Ten eerste zitten de muzikanten al anderhalf jaar aan de grond. Vanwege overheidsmaatregelen omtrent corona mogen grote evenementen en festivals nog niet gehouden worden. Behalve de Grand Prix van Nederland, dat uiteraard een enorm evenement is. Dat niet alleen, de camping eromheen inclusief entertainment heeft verdacht veel weg van een festival. Dat is dus al heel erg zuur voor de muzikanten.

70% bezetting

De organisatie van Dutch Grand Prix geeft aan dat ze in een lastig parket zitten, daar ze maar met een bezetting van 70% mogen opereren. In ruil voor VIP-tickets is aan meerdere artiesten gevraagd of ze ‘gratis’ willen komen optreden. Chef’ Special zal niet komen optreden, zou laat zanger Joshua Nolet weten op Twitter.

Zangeres Davina Michelle zal overigens wel acte de présence geven. Zij zal (uiteraard geheel gratis) het volkslied komen zingen tijdens het meest kapitalistische feestje van een huisjesmelker met blauw bloed.

Via: NOS.