Na het weekend uitspraak over doorgaan GP Zandvoort

De rechter doet -in de zoveelste procedure- na het weekend uitspraak of de GP van Zandvoort nou wel of niet door mag gaan. The Saga Continues…

Berichten als het nu volgende beginnen een beetje te lijken op Jan des Bouvrie vroeger bij Glamourland. Je weet wel, “Halloooo, daar zijn we weer!!” Het houdt maar niet op. Ook vandaag was er weer een zitting met als doel het verbieden van de GP van Zandvoort.

De milieuclub die dit keer de gang naar de rechter had gemaakt was Mobilisation for the Environment, kortweg MOB. Wederom een clubje dat zich druk maakt om de milieuschade die de Grand Prix zou gaan veroorzaken. Dit keer ging het om de torenhoge uitstoot van stikstof die de race zou veroorzaken. Dat zou in strijd zijn met de afgegeven natuurvergunning.

De natuurvergunning is terecht afgegeven

Het gesteggel gaat simpel gezegd over het feit of de nieuwe natuurvergunning terecht is afgegeven. Het circuit vindt van wel en zegt dat deze alleen nodig was voor de verbouwingen aan de baan en de tribunes. En deze veranderingen zijn al gedaan.

Dus als deze vergunning alsnog wordt ingetrokken, heeft dat volgens het circuit geen enkele zin. Onder de oude vergunning mochten namelijk ook al Formule 1-races worden georganiseerd.

MOB heeft wel een tussenoplossing

Om te laten zien dat MOB ook de lulligste niet is, had de advocaat van de club wel een tussenoplossing. Wat hen betreft zou de rechtszaak komen te vervalen als er geen publiek bij de race aanwezig zou zijn en als alle rand-evenementen zouden worden afgelast.

Dus geen Formule 3-race, geen Porsche Cup en geen toeschouwers. Als het circuit van Zandvoort dat zou beloven, zou de rechtszaak van tafel zijn. Maar dat was vanzelfsprekend geen optie voor Zandvoort, dat vindt dat het volledig in zijn recht staat.

Maar daar is Mobilisation for the Environment het vanzelfsprekend niet mee eens. Samen met vele anderen.

Die natuurvergunning houdt de gemoederen bezig

Want tegen deze vergunning lopen al twee jaar verschillende rechtszaken. Op dit moment loopt er ook nog een bodemprocedure tegen. En juist dat was de reden dat de rechter in déze zaak nog geen uitspraak wilde doen. Hij wilde de rechter in die zaak ‘niet voor de voeten lopen’ met een eventueel premature uitspraak.

Kortom, we weten nog steeds niet zeker of de race op 5 september wel of niet doorgaat. Dat hangt onder meer dus af van deze twee procedures. Al is de kans groot dat er gewoon wordt geraced op Zandvoort, zeggen ook de mensen die er verstand van hebben.

Als laatste, mensen, gun elkaar nou gewoon wat

Als afsluiting van het zoveelste stukje over pogingen de Grand Prix te verbieden nog het volgende. Ik las vanmiddag de NRC (‘de’, niet ‘het’, want ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’, doch dit terzijde) en daarin stond een ingezonden brief over de Grand Prix en al het gedoe eromheen.

Ik zou zeggen, lees die brief even. Ik had het zelf namelijk niet beter kunnen verwoorden. En laten we elkaar gewoon wat meer gunnen inderdaad…