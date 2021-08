Deze Mercedes Citan heeft een keuken

Alternatieve titel iets met een vrouw. Maar zo’n opmerking kun je natuurlijk niet maken.

Eerder deze week zagen we de vernieuwde Mercedes Citan. De Mercedes onder de busjes, zoals de Duitse autofabrikant het graag zelf brengt. Terwijl de meeste van ons net de vakantie achter de rug hebben, komt er nu een campervariant op de Citan. De Mercedes Citan camper komt onder meer met een keuken en een bed.

Mercedes Citan camper

Je moet geen grote jongen zijn, want de Citan is natuurlijk nogal een compact bestelbusje. Daar een camper van maken betekent dat je geen enorme ruimte hebt. Zo is het bed slechts 189 centimeter lang. Een Wouter Karssen ga je daar niet in krijgen. Een uitgebreide roadtrip van vier weken is dan ook niet echt aan te bevelen, dan kun je beter jezelf een plezier doen en een segment hoger shoppen

De ombouw wordt gedaan door het Duitse VanEssa. Ondanks het beperkte formaat zijn er alle noodzakelijke dingen aanwezig die je met een camper mag verwachten. We noemden al even de keuken en het bed. Maar ook een gaspit, koelkast en een wasbak zijn gewoon aanwezig.

De open kofferklep is meteen het afdakje als in de ‘keuken’ moet zijn voor als het regent. Het mooie van deze ombouw is dat de items tevens uitneembaar zijn, mocht je de ruimte van de Mercedes Citan zonder de functie als camper in zijn volledigheid nodig hebben. Wel zo slim!