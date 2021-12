Lezersvraag: met welke auto bezorgt Sint veilig en snel pakjes?

Het is bijna 5 december. Om op tijd al die pakjes voor het heerlijke avondje af te leveren moet Sinterklaas een snelle bolide zoals deze BMW M3 hebben!

Maar de auto moet niet alleen snel zijn. Veiligheid is ook een belangrijk aspect. De goedheiligman is nu eenmaal op leeftijd. Een snelle en stoere bolide van 15 jaar geleden kan eigenlijk niet meer. Nee, het moet een moderne en het liefste een nieuwe auto zijn. Helemaal up to date met de veiligheidsnormen vandaag de dag. En je moet er ook pakjes in kwijt kunnen.

De BMW M3 is wat dat betreft een uitstekende keuze voor Sinterklaas. Vonden ze ook bij BMW Dusseldorp. Speciaal voor Sinterklaas hebben ze een M3 ingepakt. De Sint kan vaart maken, dankzij een 3.0-liter zes-in-lijn met twee turbo’s. Want 510 stampende paarden is beter dan alleen Amerigo nietwaar? En het koppel van 650 Nm is met deze BMW ook wel lekker.

BMW M3 voor Sinterklaas, inclusief het boek

Achterin kunnen pieten plaatsnemen en in de kofferklep is ruimte voor de cadeautjes. Helaas is de BMW M3 Touring er nog niet, dus Sinterklaas kan niet alle pakjes meenemen. Maar misschien heb jij nog een veel beter advies voor de sint. Met welke auto (veilig, modern, ruim en snel!) kan Sinterklaas het beste pakjes bezorgen? Laat het weten in de comments.