Elektrische Octavia Combi onderweg naar jouw wijk

Een elektrische Octavia Combi is misschien wel de meest Nederlandse auto aller tijden.

Heel veel Nederlandser dan een Skoda Octavia Combi wordt het niet. Doe maar gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg. Een keurige auto zonder franje. Eentje die je kiest omdat ‘ie simpelweg alle hokjes aanvinkt. Is het spannend? Nee. Kun je er spannende dingen in doen? Wel als je de achterbank neerklapt (dan is er namelijk 1.700 liter beschikbaar).

Maar wat als je een Skoda Octavia Combi wenst, maar ook elektrisch moet rijden? Dan kom je van een koude kermis thuis. Er is namelijk wel een plug-in hybride, maar nog geen volledig elektrische variant. Die gaat er gelukkig wel komen, min of meer.

Elektrische Octavia Combi

De Skoda Octavia is op dit moment het best verkochte model van de Tsjechen. De eerste negen maanden van dit jaar verkochten ze er bijna 160.000 exemplaren van. De crossovers lopen hard in, de Kamiq (bijna 100.000 stuks), Karoq (meer dan 96.000 stuks) en Kodiaq (meer dan 82.000 exemplaren) gaan als de spreekwoordelijke warme broodjes over de toonbank.

Het is dus van belang dat Skoda zijn goudhaantje aantrekkelijk houdt. Daarom komt er een elektrische Skoda Octavia. Dat bevestigt de Sales- en Markteting Chef van Skoda Auto aan Autocar:

Wij zijn toegewijd aan onze klanten en hun behoeften. We zullen in de toekomst altijd op ziek zijn naar de juiste carrosserievarianten die men van ons verwacht. Ik denk dat we doorgaan met modellen als de Octavia en Superb. Er is duidelijk een behoefte aan, dus zullen we ze voorlopig blijven aanbieden. We zullen gaan kijken naar een auto die lijkt op de Octavia. Een auto met een zelfde doel: de conservatieve klant aanspreken, mensen die geen SUV willen. Of voor een leasevloot waarbij een SUV niet is toegestaan, maar waar men toch een praktische auto wenst. Martin Jahn, Sales en Marketing baas van Skoda Auto.

Crossover

Veel merken hebben gekozen voor een crossover om de elektrificatie mee aan te vangen. Daar zijn meerdere redenen voor. Crossovers zijn op elke markt wel populair, terwijl de stationwagon eigenlijk een Noord-Europees fenomeen is. Daarbij heb je met een crossover lekker veel ruimte om de batterij te monteren. Ook zijn crossovers van zichzelf nogal zwaar, dus het extra gewicht van die accu’s valt relatief erg mee.

Overigens zal de elektrische Octavia Combi waarschijnlijk geen Octavia gaan heten. Het model zal naast de Octavia dan geleverd kunnen worden. Op de ene markt is de vraag naar praktische en betaalbare EV’s wat groter dan op de andere. Wanneer de auto op de markt komt, is niet zeker. De ID Vizzion (waar de elektrische Octavia Combi op gebaseerd gaat worden) staat in de planning voor 2023.

Via: Autocar.