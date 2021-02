Lezersvraag: met welke auto wil jij niet in de file staan? - Autoblog.nl

Een file is van zichzelf al vervelend, maar helemaal horror als je in de verkeerde auto zit.

Met de dubbele koppelingen en elektrische auto’s is het peanuts om in de file te staan. De spillebeentjes van tegenwoordig krijgen niet langer de nodige training met het langdurig bedienen van de koppeling en het gaspedaal. Opgroeiende generaties zullen nooit weten hoe het voelt om met een smeulende koppeling in een warme file te staan. Wat een zegen.

De ene auto is lekkerder filemateriaal dan het andere. Nogal wiedes. Het is toch even schrikken als je een klassieker onder de kont hebt, een snelweg opdraait en opeens in een file terecht komt. Ook moderne voertuigen met een handbak kunnen soms uitdagend aanvoelen op een lage snelheid. Met name auto’s met minimaal zes cilinders en een zware koppeling.

Een automaat is ook niet heilig. En dan hebben we het over de gerobotiseerde handbakken die hot waren in de jaren 2000 en daarna. Anno 2021 is het wat dat betreft een makkie met alle stappen die zijn gemaakt binnen de autoindustrie. In deze lezersvraag creëren we een horrorscenario: met welke auto wil jij absoluut niet in de file staan?