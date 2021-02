Lezersvraag: welke auto heeft het beste infotainmentsysteem? - Autoblog.nl

Veel autofabrikanten hebben de laatste jaren grote stappen gezet met de ontwikkeling van het infotainmentsysteem. Maar wie heeft het beste systeem?

Pakweg 15 jaar geleden kwamen de eerste auto’s met een serieus infotainmentsysteem. Oftewel een scherm in het midden waar je de climate control, de audio en de navigatie gecombineerd kon bedienen. Daarvoor bestond het idee ook al, maar pas toen werd het ook vriendelijk in gebruik. De introductie van het iDrive-systeem van BMW bijvoorbeeld.

Sindsdien zijn er enorme stappen gemaakt. Elk merk heeft zo zijn eigen overwegingen over deze toepassing. Bij Volvo en Polestar hebben ze Google ingeschakeld, waardoor het systeem draait op Android. Andere merken werken liever met hun eigen systemen. Bekende voorbeelden zijn Tesla of Mercedes met hun MBUX-ervaring. Maar de lezersvraag is niet in welke auto je het meeste kan, maar welke auto het beste systeem heeft naar jouw mening.

R-Link 2 werkt top in een Renault Mégane R.S. Trophy

Persoonlijk ben ik enorm te spreken over MBUX in zijn huidige vorm. Het ziet er grafisch gelikt uit, je hebt voldoende mogelijkheden om te personaliseren en de bediening is logisch. Bovendien is niet álles in het systeem gepropt. Gelukkig kun je de ruitenwissers nog gewoon bedienen met een ouderwetse doch oerdegelijke stengel. Op de tweede plaats zet ik Porsche Communication Management (PCM). Ook dit systeem is niet onnodig uitgebreid, ziet er retestrak uit en werkt lekker snel.

McLaren IRIS: traag en niet heel intuïtief

Anno 2021 zijn er ook nog altijd systemen waar je behoorlijk geïrriteerd van kunt raken. McLaren bijvoorbeeld. Ze maken fantastisch sturende auto’s, maar de bediening van het infotainmentsysteem is verschrikkelijk omslachtig en traag. Het systeem in de Alpine A110 is naar mijn mening eveneens onprettig, terwijl ik wel weer goede vrienden ben met R-Link 2 in een Renault.

Maar wie heeft het beste systeem? Dat mogen jullie uitvechten in de comments!