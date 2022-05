Lezersvraag: Welke droomauto moet echt eens gebouwd worden?

Een Porsche 911 met V8 diesel? Een Eend met Tesla motor? Of toch een BMW E39 M5 touring? Kortom, welke droomauto moet echt eens gebouwd gaan worden?

Als autoliefhebber bof je toch maar. Er is namelijk vreselijk veel keuze. Vrijwel alles wat je wil hebben, is ooit gebouwd en zo niet, dan zal het er ooit wel eens komen. Maar toch knaagt er af en toe wel eens het gevoel dat een bijna perfecte auto nog nét iets beter had gekund.

Zoals de bovengenoemde BMW E39 M5 Touring. Zo jammer dat die nooit door BMW in productie is genomen… Die had namelijk nog hoger op mijn favorietenlijstje gestaan dan de al geweldige E39 M5 sedan. Maar helaas, het blijft bij imitaties…

Welke droomauto moet gebouwd worden?

Ik kwam eigenlijk al jaren geleden op deze vraag, het zal 2010 geweest zijn. Ik reed toen heel veel kilometers in een BMW 130i en was eigenlijk op zoek naar iets anders. Op een zeker moment maakte ik een proefrit in een Audi A5 3.0 TDI. Diesel, want veel kilometers en ik vond de benzine toen al duur…

En tijdens die proefrit al was ik eigenlijk een beetje teleurgesteld. Want die A5 vond ik wel zó vreselijk mooi, dat ik die het liefst zou hebben. Maar in vergelijking met die 130i reed het wel zo vreselijk suf en voorspelbaar, dat het mijn keuze nooit ging worden. “Hoe mooi zou het zijn als je de techniek van de 130i kon combineren met het uiterlijk van de A5”, dacht ik toen hardop. Dan heb je pas een echte droomauto.

Overigens is de vervanger toen een BMW E91 330d geworden. Bijna net zo mooi als de A5 en bijna net zo leuk als de 130i, maar wel veel zuiniger. Het beste compromis dus voor ruim 300.000 probleemloze kilometers. Maar dat geheel terzijde.

Een elektrische RAM 1500?

Maar nu dus de vraag aan jou, welke droomauto zouden ze volgens jou nou echt eens moeten bouwen? Zou dat misschien een RAM 1500 zijn met de laadbak helemaal volgeplempt met accu’s? Zodat je er met elektropower ook nog een eind mee kunt komen?

Of zou je liever een klassieke Cobra hebben waar een zuinige 2.0 CDI van Mercedes in is gehangen? Voor de extreem lange ritten over Route 66 bijvoorbeeld? Of heb je een heel ander idee bij jouw ultieme droomauto?

Daarom, laat het ons weten in de comments!!