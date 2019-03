Is deze BMW E39 M5 Touring de mooiste tot nu toe?

Iz niiice.

Nu BMW geen mooie nieuwe auto’s meer maakt, zit er maar één ding op: de juweeltjes uit het verleden koesteren en af en toe updaten om ze bij de tijd te houden. In Amerika lijken ze deze boodschap al wat eerder begrepen te hebben, waardoor we je de afgelopen tijd al de nodige prachtbolides uit BMW’s gloriedagen hebben kunnen voorschotelen. Zo was daar bijvoorbeeld een strakke E38 met een geblazen E39 M5 blok.

In dezelfde categorie valt ook deze E39 M5 Touring. Zoals jullie allen weten, maakte BMW van de E39 M5 nooit een Touring variant. Althans niet voor serieproductie. Eigenlijk wel jammer, want met zijn bonkige V8 in het vooronder was de auto daar juist uitermate geschikt voor. Misschien wel meer dan de E34 M5 Touring, maar sowieso meer dan de E61 Touring met diens magnifieke doch ook vrij fragiele hoogtoerige V10 onder de kap. Het destijds nog behoorlijk puristische M GmbH besloot echter dat een eventuele M5 Touring niet sportief genoeg zou zijn om de M-badge te verdienen. Daardoor bleef het bij één enkel gebouwd exemplaar.

In het verleden hebben we reeds gezien dat niet iedereen zich daardoor laat tegenhouden. Op basis van huis-tuin-en-keuken Tourings werd er al menig ‘E39 M5 Touring’ gebouwd. Sommigen daarvan zijn enorm geslaagd, anderen kregen misschien net een tikje teveel swag aangemeten. De unit op de plethora aan plaatjes hierboven valt volgens ons in de eerste categorie. Schmöllen.

De zwarte unit startte het leven als 540i Touring, op zich ook al een auto die de moeite waard is. Gedurende zijn levensloop heeft de 540 echter een paar LOI-cursussen gedaan en zich doorontwikkeld. Het onderstel werd aangepast met wat Dinanen Eibach-goodies. De remmen kregen een upgrade van StopTech. De navi en iDrive controller komen uit een redelijk recente X5M. Het bodywork is ‘M-uitgevoerd’ in de goede zin van het woord. Maar het belangrijkste is de motor: de oude M62B44 werd vervangen door de fameuze S62B50.

Het resultaat is om te watertanden zo lekker. Het enige minpuntje wat we kunnen opmerken is dat er geen poging gedaan is om het aparte lederen interieur uit een M5 sedan te transplanteren. Maar soit, het crème-kleurige lederen interieur met M-sportstoelen is in ieder geval uniform en lijkt in prima staat te zijn. Dit alles is ook wel te zien in het feit dat de auto 72.000 Dollar opbracht op Bring a Trailer. De kans om ‘m te kopen is daarmee voorlopig verkeken, maar de plaatjes aankijken kan nog wel, in de bescheiden gallery!