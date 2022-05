Meer dan € 20.000 voor rood biesje op Mercedes-AMG GT 4 Door

Mercedes-AMG strooit met speciale edities, zo is ook deze AMG GT 63 S E Performance F1 Edition nieuw.

Lange namen verzinnen voor automodellen kunnen ze bij Mercedes als de beste. Speciale edities verzinnen ook. Hadden we recent nog onder andere de Mercedes-AMG A 35 Edition 55. Dit keer is de Mercedes-AMG GT 63 S E Performance F1 Edition weer nieuw. Een hele mond vol en nog een beetje extra.

Tja, bij de huidige ‘successen’ hoeft Mercedes niet stil te staan. Wat dat betreft niet echt reden voor een feestje. Deze F1 Edition gaat dan ook meer over de techniek dan over een jubileum. De GT 63 S E Performance is uitgerust met een AMG High Performance Batterij. De hybride technologie is afkomstig uit de Formule 1.

Dat Mercedes met speciale modellen strooit is geen toeval. Dit jaar bestaat AMG 55 jaar. Daar is ook deze GT 63 S E Performance F1 Edition onderdeel van. Je herkent de F1 Edition aan zijn alpine grey Manufaktur lak met AMG logo dat langzaam wegvaagt op de zijkant. Ook zijn er her en der rode accenten te bespeuren. Het rood is weer een verwijzing naar de Medical Car die Mercedes-AMG levert aan de F1.

Verder is het model uitgerust met het AMG Aerodynamics pakket. Dit brengt een vaste spoiler achter met zich mee. Ook bijvoorbeeld een aangepaste diffuser en splitter zijn onderdeel van het pakket. Verder is elke GT 63 S E Performance F1 Edition uitgerust met het AMG Night Package.

Een aangeklede AMG GT 4 Door dus, met wat rode accenten en een knipoog naar de Formule 1. Het GT 63 S E Performance F1 Edition pakket kost 23.800 euro. En vergeet de auto zelf niet, met een prijskaartje van 231.918 euro.