Er komt alweer een grote wolk Saharazand onze kant op

Slecht nieuws voor als je van een schone auto houdt. Er komt helaas alwéér een grote wolk Saharazand onze kant op.

We krijgen het de laatste maanden wel voor onze kiezen met dat Saharazand. Afgelopen maart en april werd die halve woestijn al meerdere keren ons land ingeblazen, maar er ligt blijkbaar nog meer zand. En dat komt het eind van de week naar Nederland. Zeggen de mensen die het kunnen weten.

Volgens de Europese instantie die weer en klimaat in de gaten houdt, hangt er namelijk een grote stofwolk momenteel boven de Atlantische Oceaan. Na een draai komt de pluim vrijdag en zaterdag over het westen van Europa heen. En dat betekent dus dat jouw auto een smerig bruin laagje over de lak krijgt.

Saharazand kan slecht zijn voor je lak

En dát betekent dus dat je je auto moet gaan wassen. Maar is het slim om dat nu meteen te doen, of moet je wachten tot die wolk Saharazand daadwerkelijk op je auto ligt? Nou, dat hangt er maar een beetje vanaf.

Als je lui bent, wacht je dus gewoon tot na het weekend met het wassen van je auto. Dat Saharazand komt immers toch en nu wassen is dus volkomen zinloos. In principe klopt dat, maar dan moet je wel op een paar dingetjes letten. Ga bijvoorbeeld nooit met een droge handdoek ofzo het stof van je lak af proberen te vegen. Hoe klein dat Saharazand ook is, het kan wel krassen geven.

Die wolk krijg je eraf met…. water

Beter is het om eerst aan de slag te gaan met flink veel water. Daarmee kun je proberen om er zoveel mogelijk Saharazand af te spoelen voordat je echt gaat schrobben. En doe dat trouwens ook het liefst met specialistisch materiaal, dat is ontworpen om auto’s mee schoon te maken. Alles tegen de krassen.

Nog beter is het om je auto nú alvast een flinke schoonmaakbeurt te geven en ook te voorzien van een laag was. Of wax, wat jj mooier vindt klinken. Daarmee zorg je dat de wolk Saharazand zich minder goed aan de lak hecht en er dus makkelijker afgaat na dit weekend. Tuurlijk, je moet wel twee keer wassen in een week, maar je moet iets overhebben voor je geliefde auto.

Mocht je een Tesla Model 3 of andere voordelige leasetopper rijden, dan maakt het niet zoveel uit wat je doet. De lage bijtelling en subsidies komen namelijk niet in gevaar als je een bekraste auto hebt en over de restwaarde hoef jij je geen zorgen te maken, dus je kunt gewoon met de theedoek en schuurspons aan de slag.

Hoe dan ook, we wensen je succes met de schoonmaak.