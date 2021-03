Liberty Walk Ferrari 308 zou verboden moeten worden - Autoblog.nl

Of is de Liberty Walk Ferrari 308 stiekem best wel cool?

Dat sommige tuners bijzonder foute bodykits verkopen voor supercars is logisch. Er is immers vraag naar. Er zijn altijd mensen die net iets specialers willen hebben. Zij worden op hun wenken bediend door Mansory, Novitec of Liberty Walk.

Dus als je een Ferrari 488 GTB heftig wil aanpakken, kun je bij die drie tuners terecht. Maar wat als je juist een klassieke Ferrari wil tunen? Dan heb je bij Mansory en Novitec niets te zoeken. Deze Liberty Walk Ferrari 308 bewijst dat het enigszins terecht is. Want ergens klopt er geen hout van, om een van de fraaiste carrosserieën van Pininfarina te verminken met glasvezel, purschuim en popnagels.

Liberty Walk Ferrari 308

Maar is het wel zo’n gekke gedachte? Als we kijken naar de Rauh-Welt creaties is het niet veel anders. Die pakt Porsches uit deze periode aan op een zelfde wijze. Ze geven de auto een soort Le Mans-racer achtige look. Wat dat betreft is deze Liberty Walk Ferrari 308 niet anders. Over anders gesproken, wat is er allemaal anders?

We beginnen met de wielkasten! Die zijn niet uitgeklopt, er zijn enorme wielkasten aangeplakt. Dat is zo’n beetje de specialiteit van de Japanners. Dankzij die enorme wielkasten is er wel meer ruimte voor gigantische wielen met Yokohama Advan-banden. Verder staat het apparaat bijzonder laag op zijn wielen. Iets te laag eigenlijk. Je kan het met een luchtsysteem en compressor zelf de rijhoogte bepalen.

Subtiele details

Vervolgens zijn er twee kleine subtiele details toegevoegd aan deze getunede klassieke Ferrari. Er is een spoilerlip aan de voorzijde, die niet eens verkeerd staat. Ook de ducktail achterspoiler misstaat niet. Het geeft de Liberty Walk Ferrari 308 (niet ontoevallig) een 288 GTO-vibe. Ondanks dat er niets aan het interieur is gewijzigd, zijn daar de meeste foto’s van.













Wat de wielen kosten, weten we niet. Wel hebben we de prijs voor de bodykit, die kost namelijk 12.860 dollar. De verlaging (het Airrex systeem) kost 9.500 dollar. Een beetje keurige Ferrari 308 kost tegenwoordig zo’n 100.000 euro. Aan de ene kant ‘moet je dit niet willen’, aan de andere kant: waarom niet? Gooi er een open uitlaat onder en waan je een Le Mans coureur uit de jaren ’80.

