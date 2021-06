Liberty Walk Jimny is een goedkope G 63 AMG - Autoblog.nl

Een Mercedes-AMG G 63 is er voor mensen die zichzelf heel serieus nemen. Dit is het alternatief voor mensen die zichzelf wat minder serieus nemen.

Een Mercedes-AMG G 63 is op zich een gave auto, maar er kleven wel wat nadeeltjes aan. De aanschafprijs van dik €260.000 bijvoorbeeld. Of het verbruik. Of de forse buitenmaten. Of de asobak-uitstraling. Als je gecharmeerd bent van de looks van de G 63, maar niet op al deze nadelen zit te wachten, hebben we de perfecte auto voor je.

Het zal je wellicht verbazen, maar de auto op de headerfoto is géén Mercedes-AMG G 63. In werkelijkheid is dit een goed vermomde Suzuki Jimny. Deze ombouw is het werk van onze Japanse vrienden van Liberty Walk.

Liberty Walk hoefde dit keer niet eens extra brede wielkasten te monteren. Die heeft een Jimny namelijk van zichzelf al. Toch kon de tuner het niet laten hun eigen wielkastverbreders te installeren. Standaard zitten er namelijk geen popnagels op en dat kan Liberty Walk natuurlijk niet zo laten.

Deze creatie van Liberty Walk is overduidelijk gemodelleerd naar de Mercedes-AMG G 63. Dat hadden we eerder gezien, want de tuner liet in 2018 ook al een soortgelijke kit zien, onder de noemer ‘G Mini’. Die was alleen nog geïnspireerd op de G 63 AMG van de vorige generatie.

Inmiddels is er al lang en breed een nieuwe G 63, dus het werd tijd voor Liberty Walk om de Jimny ook up-to-date te brengen. Daarom is dit de G Mini ‘Type 2’. Deze versie neemt de stijlkenmerken van de nieuwe Mercedes-AMG G 63 over, zoals de grille met verticale spijlen en de nieuwe bumpers. De LED-verlichting in de voorbumpers is overigens weer geïnspireerd op Brabus.

Mocht je benieuwd zijn of deze auto ook nog een achterkant heeft: vast wel, maar die komt helaas niet in beeld. Uitlaten ga je daar in ieder geval niet aantreffen, want de Jimny heeft gewoon sidepipes. Humor hebben ze wel, daar in Japan.

Deze Mini G kost weliswaar maar een fractie van een echte G 63, je moet nog wel even je portemonnee trekken, wil je zo’n Liberty Walk bodykit op je Jimny. Het hele pakket kost omgerekend €4.770. Als je dat teveel van het goede vindt, zijn de onderdelen uiteraard ook los te bestellen.