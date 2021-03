Bentley lanceert een betaalbare driewieler - Autoblog.nl

De Bentley Trike is het allernieuwste model en het is een betaalbare driewieler.

Indruk maken in de speeltuin door met een Bentley voor te rijden. Iedereen zal opkijken, want het zijn nu niet bepaald anonieme voertuigen. Met de nieuwe Bentley Trike zal je ook aanzien genereren in de speeltuin. Als de papa’s en mama’s tenminste goed kijken.

De Bentley Trike is namelijk een kinderfiets met een knipoog naar de auto’s van het merk. Kijk bijvoorbeeld naar die schattige velgen. Ook zijn de beschikbare kleuren van de kinderfiets één op één met het kleurenpallet van de Bentley auto’s. Voor klanten een leuke manier om de driewieler te matchen met de auto.

Het ontwerp van de kinderfiets is bedacht zodat ‘ie jarenlang mee kan gaan. Vanaf 12 maanden kan het kind plaatsnemen op de trike. Een jong kind groeit natuurlijk als kool en daarom zijn de pedalen verstelbaar en zelfs te verwijderen. In totaal zijn er zes mogelijkheden om de Bentley Trike aan te passen. Het voertuig zou niet misstaan in de film Transformers.

In vergelijking met de auto’s van het merk is de prijs van de kinderfiets een schijntje. Voor ‘slechts’ 460 euro is de trike de jouwe. Volgens de website van Bentley is de fiets via de webshop niet in Nederland verkrijgbaar. Je dealer lief aankijken kan wellicht uitkomst bieden.