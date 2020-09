Liefhebber geur van nieuwe auto? Vette pech! - Autoblog.nl

De industrie wordt opgedragen om te kappen met de lekkere geur van een nieuwe auto.

Het is – naar mijn weten vooral in het Engels – een veel voorkomende term: that new car smell. Wanneer je de dealer verlaat met een hagelnieuwe auto zit er altijd een ‘lekkere’ geur in. En dan bedoelen we niet de nieuwste Peugeots of Mercedessen met hun parfum aan boord, maar gewoon de geur van je nog nooit aangeraakte leer, dashboard en dakhemeltje.

Chemicaliën

De geur komt van verschillende chemicaliën die worden aangebracht in de materialen. Deze vluchtige organische stoffen, zoals die worden genoemd, verdampen van het oppervlak van de materialen en geven daarmee een geur af. Het voordeel daarvan is dat het, meestal toch wel ietwat chemische geurtje, een bijzondere geur in de auto afgeeft: dat vinden veel mensen dus fijn. Maar andere mensen weer niet, onvrijwillig dan.

Allergie

De geuren van de meest gebruikte vluchtige organische stoffen (aceetaldehyde, acroleïne, benzeen, ethylbenzeen, formaldehyde, styreen, tolueen en xyleen) kunnen namelijk allergieën opwekken bij de inzittenden. De gebruikelijke dingen waardoor je je niet lekker gaat voelen: oogirritaties, niezen, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Het is afhankelijk van een aantal factoren hoe iedereen erop reageert, maar het kan een groot probleem zijn.

Autoziektesyndroom

Onderzoek vanuit Zuid-Koreaanse, Japanse en Russische hoek laat blijken dat een groot deel vatbaar is voor de geur van een nieuwe auto. In Zuid-Korea werd onderzocht dat 51,5 procent wel eens last heeft gehad van ‘autoziektesyndroom’. Zo moesten auto’s in de plaatselijke markt al flink aangepakt worden om de vluchtige organische stoffen te verminderen. Aha, vandaar dat mijn Hyundai niet zo sterk rook toen die net uit de dealer kwam…

Geurbestrijding

Dit fenomeen kan echter ook op Europees en natuurlijk mondiaal gebied gebeuren. In China is de geur van een nieuwe auto ook vaak irritatie bij kopers, dus ook daar komen strengere richtlijnen. De United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) heeft hetzelfde idee in de relatief nabije toekomst. Autofabrikanten moeten overstappen op andere chemicaliën waarbij de geur minder sterk of zelfs niet aanwezig is.

Het is een beetje zoals benzine dus, veel mensen vinden het stinken maar een select groepje fanaten heeft nog het liefst een luchtverfrisser die naar benzine ruikt. Zoals eerder aangegeven zijn verschillende merken al bezig met bijvoorbeeld parfum of andere gegenereerde luchtjes. Het moet toch ergens naar ruiken daarbinnen, en dan het liefst niet naar de flatulentie van de garagist die je gloednieuwe Audi naar buiten heeft gereden. Om nog maar te zwijgen over tweedehandsjes. (via Autocar)