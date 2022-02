Porsche verkoopt steeds meer nieuwe auto’s online

Of het nou komt door de coronacrisis, of omdat we gewoon lui zijn en de deur niet uit willen; Porsche verkoopt in elk geval steeds meer nieuwe auto’s online.

Een ronkend persbericht van Porsche werd vanmorgen in onze digitale brievenbus gedeponeerd. We kopen namelijk steeds vaker online een nieuwe Porsche en dat moet de wereld weten. Het online dealernetwerk wordt wereldwijd steeds verder uitgerold, met goede resultaten.

Inmiddels kun je in 26 landen online een nieuwe Porsche bestellen en dat aantal groeit nog steeds. In 100 landen is het nu al mogelijk om online je nieuwe Porsche uit te zoeken. Je moet daar alleen nog wel langs de dealer om hem te bestellen. Vorig jaar werden 5800 auto’s online aangeschaft, een drievoud van het jaar ervoor.

Porsche is blij met Nederland, Canada en Noorwegen

Porsche benoemt in eerder genoemd persbericht specifiek drie landen; Noorwegen, Canada en ons eigen Nederland. Maar wat zeggen ze dan over die landen? Laten we beginnen met Canada. Daar kun je een voorraadmodel niet eens meer bij de dealer uitzoeken, dat kan puur en alleen online.

Nederland wordt genoemd als land dat heel erg ‘internet-savvy’ is. Ik moest even opzoeken wat dat betekent, maar het houdt in dat wij Hollanders erg veel weten van internet en het ook erg veel gebruiken. Dus de online verkoop is hier ook hoog, voor alle modellen.

In Noorwegen wordt vooral de Taycan veel online besteld. In het olierijke land zijn elektrische auto’s immers erg populair en de kopers van zulke wagens zijn meestal ook geen onbekenden op het wereldwijde web.

Online verkoop Porsche zal nog flink groeien

Porsche is nog niet zo heel lang bezig met het online verkopen van auto’s. Pas in 2019 werd dat mogelijk in Duitsland. Sindsdien is het dus hard gegaan met die mogelijkheid, maar het aantal online verkochte auto’s gaat 100% zeker binnenkort nog flink stijgen.

De twee grootste markten ter wereld zijn namelijk pas net begonnen met deze service; China en Amerika. Als de mogelijkheid daar wijd bekend wordt om een nieuwe Porsche te kunnen kopen zonder je luie stoel te verlaten, zal die dienst gegarandeerd een vlucht nemen.

Rest alleen de vraag; welke Porsche ga jij straks online bestellen?