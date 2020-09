Deze Vario camper is Perfect (met plaats voor je supercar) - Autoblog.nl

De nieuwste camper van Vario genaamd Perfect 1200 Platinum is eveneens perfect voor het meebrengen van je supercar op vakantie.

Jullie zijn dol op campers. En dat is geen claim om te benadrukken dat het Autoblog HQ aan het meekijken is op je browserhistorie, nee, wij kijken alleen naar onze eigen trends. Het artikel waarin ondergetekende een overzicht gaf van de beste campers werd goed gelezen en ook zien wij vaker op Autoblog dat men een goede camper wel kan waarderen.

Vario Mobil

Dus vandaag hebben we een hele goede voor je. Vario Mobil kennen we al langer als dé Duitse leverancier voor extravagante campers. Zo schreven we ruim twee jaar terug over een duur model van het merk met ruimte voor je dure sportwagen. Vandaag moeten we het hebben over de range-topper van Vario Mobil.

Perfect Platinum

De camper van Vario Mobil heet Perfect. Of voluit, Perfect 1200 Platinum. Dat soort namen spreken al weinig tot de verbeelding en ook de plaatjes spreken boekdelen. Wij denken niet dat er een veel luxueuzere Europese camper op de markt is.

De Perfect 1200 Platinum is gebaseerd op een Mercedes-vrachtwagen. Je kunt kiezen uit de 10,7 liter motor met 422 pk, of de 12,8 liter grote unit met 523 pk. Echt vooruit zal het sowieso niet gaan, want je hebt ook het nodige gewicht bij je. Om het gewicht van de dikste versie beter op het asfalt te krijgen kun je ook nog kiezen uit een derde as.

Luxe

Want gewicht, dat is er voldoende. Gelukkig is het functioneel gewicht. De Vario Perfect 1200 Platinum is een gigantische collectie van weelde en luxe. Veel gebruik van hout en hoogglans wit, lederen bekleding en zo kun je oneindig doorgaan. Zoals de betere Amerikaanse RV’s kunnen de wanden uitschuiven om zo extra ruimte te creëren. Een keuken, bed en badkamer mogen natuurlijk niet ontbreken.

Pronkstuk

Er kleeft trouwens nog altijd een nadeel aan campers: wanneer je alles hebt opgezet, is het lastig om zonder te veel op te ruimen weer weg te rijden. En dan heb je een gigantische vrachtwagen waarmee je door wellicht nauwe straatjes moet manoeuvreren. Het idee van de Vario Perfect 1200 Platinum is dat hij een ingebouwde garage heeft. Genoeg ruimte voor een dikke sportwagen, zoals de afgebeelde Mercedes-AMG GT.

Duur

De kans is aanwezig dat je dat geld wel hebt als je een Vario Perfect 1200 Platinum wil kopen. De camper zelf kost namelijk meer dan 1,4 miljoen euro. Bestellen kan op de site van Vario Mobil.