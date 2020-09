Autoblog Garage - Mercedes A250e duurtest introductie - Autoblog.nl

Nieuw in de Autoblog Garage is de komst van een plug-in hybride in vorm van de Mercedes A250e.

Je kunt natuurlijk meteen volledig elektrisch gaan rijden, maar er is ook nog een tussenweg. Een tussenweg die relevanter is dan ooit. De plug-in hybride is hot. Niet alleen omdat autofabrikanten de komende jaren er ontzettend veel gaan uitbrengen. Ook simpelweg omdat de techniek stappen heeft gezet de afgelopen jaren. Grotere accu’s, efficiënter laden en een betere actieradius. Dat willen we zelf wel eens ondervinden met de Mercedes A250e plug-in hybride.

Met een rijtest maken we altijd voor een korte periode kennis met een (nieuwe) auto. Zeker met dit soort auto’s is het dan lastig om er een goed consumentenoordeel aan te hangen. Met de Mercedes A250e in de Autoblog Garage nemen we langer de tijd om meer verdieping te kunnen bieden op dit onderwerp.

EQ Power

Oké, maar hoe zit dat met de A250e dan? Mercedes-Benz heeft de ambitie om de komende jaren een enorm aantal plug-in hybrides op de markt uit te brengen. Je hebt de A-klasse, maar ook de B-klasse, C-klasse, CLA, E-klasse, GLA, GLC en GLE met een stekker. Al deze modellen vallen onder het EQ Power label van Mercedes-Benz.

De A250e is de meest compacte van het stel. Met de ontwikkeling van de huidige A-klasse hield Mercedes al rekening met de komst van een hybride aandrijflijn. Zo zie je aan het uiterlijk nauwelijks dat het een plug-in hybride betreft. Een trucje dat we natuurlijk kennen van de Audi A3 e-tron en de Volkswagen e-Golf.

Mercedes A250e in de Autoblog Garage

Onze duurtester betreft een A250e hatchback Business Solution AMG. De kleur heet Poolwit. Een 1.3-liter viercilinder benzinemotor is gekoppeld aan een elektromotor. Daarmee komt het systeemvermogen uit op 218 pk en 450 Nm koppel. Volgens de fabrieksopgave bedraagt de elektrische actieradius 60 tot 68 kilometer. Je kunt tot 140 km/u volledig elektrisch rijden. De prestaties zijn een dikke prima. 0-100 in 6,6 seconden en een topsnelheid van 235 km/u is niets om je voor te schamen.

Zaken die onderdeel uitmaken van de Business Solution AMG uitvoering zijn onder andere AMG bumpers, een panoramisch schuifdak, een 10-inch instrumentencluster, een 10,25-inch mediadisplay en parkeerhulp met camera. Het zijn fraaie zaken, al mis je stiekem nog wel een paar dingen. Adaptieve cruise control had lekker geweest en de voorstoelen zijn niet elektrische bedienbaar. Om nog maar te zwijgen over het missen van een elektrisch bedienbare kofferklep, of beginnen we nu door te slaan? ;)

Mercedes A250e opladen

Het 15,6 kWh accupakket heeft 1 uur en 45 minuten nodig om van 10 naar 100% te laden met wisselstroom (AC). De maximale laadsnelheid bedraagt dan 7,4 kW. Onze duurtester is er niet mee uitgerust, maar optioneel kun je ook DC snelladen. Je hebt met deze techniek een maximale laadsnelheid van 24 kW. van 10 tot 80% laden duurt dan ongeveer 25 minuten. De meerprijs om te kunnen snelladen bedraagt 605 euro. Een optie die we wel echt gaan missen op onze A250e, want 7,4 kW laden of 24 kW laden is nogal een verschil.

Autoblog Garage Mercedes A250e prijs

De voordeligste A250e is de Business Solution Luxury Limited. Deze begint bij 41.195 euro. Ter vergelijking: een A180 Business Solution Luxury met maar 136 pk kost al 38.095 euro. Onze duurtester zoals je hem ziet op de foto’s had een nieuwprijs van 43.410 euro.

De Mercedes A250e gaat onder andere concurreren met de nieuwe Volkswagen Golf 8 GTE. Een prijs van die auto is nog niet bekend. Ook van de nieuwe A3 is het nog wachten op een plug-in hybride variant. De A250e is wat dat betreft op een gunstig moment gelanceerd. Mercedes heeft het rijk voor zichzelf, voor nu.

Vragen?

We doen dit niet alleen voor jullie, maar ook met jullie. Laat vooral in de comments weten wat je graag wilt zien met deze A250e. De eerste grote test staat al op de planning. Op vakantie naar het buitenland: hoeveel kilometer kun je realistisch elektrisch rijden tijdens een roadtrip?