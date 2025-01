Lijstje: de beste sedans met V8 van tien jaar geleden

Er was eens een tijd dat asociaal dikke sedans met V8 op hun best waren en dat zou wel eens zo rond 2015 geweest kunnen zijn.

Het is een droevige tijd voor de auto’s waar een dikke achtcilinder ooit zo normaal voor was. Er is geen Dodge Charger SRT met V8 meer. Mercedes gaat hoogstwaarschijnlijk de V8 overboord kieperen voor de nieuwe E63. BMW en Audi durven het nog, maar de V8’en in de M5 en RS 7 voelen wat ‘getemd’ aan. Outsiders zijn er bijna niet meer.

Beste supersedans uit 2015

Dat terwijl het zo’n tien jaar geleden allemaal nog geweldig was. Zo’n 20 jaar geleden barstte de strijd van hele dikke sedans los met Audi, BMW en Mercedes. Dat was ook de periode dat de Amerikanen mee gingen doen en de Australiërs waren ook niet te houden. Dat evolueerde tot al deze auto’s in hun absoluut beste vorm zo rond 2015. Daarna is het eigenlijk vrij snel bergaf gegaan.

We nemen de beste voorbeelden even door, gesorteerd op vermogen van laag naar hoog voor de verandering. Gewoon, om te laten zien hoe gewelddadig het wordt.

Chevrolet SS

6.2 liter

N/A

415 pk

En dan beginnen we met een heuse 415 pk uit een 6.2 liter V8. De welbekende ‘LS’ V8 (in dit geval de LS3) van General Motors. De Chevrolet SS is een wat bijzondere auto. Het is eigenlijk een soort Camaro sedan voor de Amerikaanse markt, maar dan niet op basis van een Amerikaanse Impala of Malibu. De SS is een rebadge van de Holden Commodore (VF) uit Australië. Maar goed, die deelde zijn motor en basis (Zeta-platform) al met de Camaro, dus het was al een gekke kruisbestuiving tussen de VS en Australië. De SS was een beetje een eendagsvlieg, er zijn er tussen 2014 en 2017 niet bijster veel van verkocht. Je vraagt je af waarom niet. Dikke V8, goede soundtrack, ruim voldoende vermogen, handbak en/of automaat: het hele plaatje. Toch is het de minst gewelddadige auto uit deze lijst. Dat belooft wat.

Ford Falcon XR8 (FG X)

5.2 liter

Compressor

456 pk

We reizen even écht af naar Australië voor de allerlaatste Ford Falcon. De FG-generatie werd nog één keer tot het uiterste opgevoerd om tot de ‘FG X’ te komen. Dat gold ook voor de motor. De allerdikste XR8 kreeg een 5.2 liter grote V8 met compressor mee, gekoppeld aan een handbak. Goed voor 456 pk in wat in essence de Australische Ford Mondeo is. En het smoelt nog goed ook. De beste laatste generatie die je kan wensen, voordat Ford zich volledig terugtrok uit Australië.

Chrysler 300 SRT8 (LX2)

6.4 liter

N/A

477 pk

Terug naar de VS, waar ook Chrysler lekker bezig was met sportieve sedans. De 300 SRT8 was natuurlijk niet veel anders dan de knotsgekke 300 SRT-8 (LX) uit 2005. In 2015 was deze goed voor 477 pk uit de welbekende ‘392’ HEMI V8 zonder turbo’s of compressors erop. Was het verfijnd? Nee. Was het duidelijk luxueuzer dan een Dodge Charger 392 SRT? Ook dat niet echt, het was vooral lekker simpel en goedkoop. Het feit dat Chrysler toen nog gewoon dikke bakken bouwde was vooral wat de 300 SRT8 leuk maakte. Chrysler heeft twee jaar geleden afscheid genomen van de 300.

Lexus GS F (L10)

5.0 liter

N/A

477 pk

De enige Japanse invalshoek van deze lijst komt van Lexus. De derde generatie GS was de enige van de drie die de volledige F-behandeling kreeg. Dat betekende de 5.0 liter natuurlijk ademende V8 die je kan kennen uit de ‘500’-modellen en natuurlijk de IS F. In de GS F was deze goed voor 477 pk, samen met een lekker aangedikt uiterlijk zonder te veel te overdrijven. Er kwam helaas geen nieuwe GS en dus ook geen nieuwe GS F.

Maserati Quattroporte GTS (M156)

3.8 liter

Twin Turbo

530 hp

Het enige land waar je wellicht kan stellen dat het niet fantastisch ging qua gave sedans met V8 is Italië. Dé sedan met V8, de Maserati Quattroporte GTS, was sinds 2012 met pensioen. En die had die magistrale 4.7 liter V8 die je ook vond in de GranTurismo, Ferrari California en Alfa 8C. Als doekje voor het bloeden kwam de nieuwe Quattroporte (M156) als GTS weer met V8, met turbo’s en 530 pk. De motor was een stuk kleiner, slechts 3.8 liter. Ook die had Ferrari-genen, want dit is het blok wat Ferrari als ‘3.9’ in vele modellen heeft gelegd.

Jaguar XFR-S (X250)

5.0 liter

Compressor

550 pk

Het Verenigd Koninkrijk had uiteraard een blubberdikke Jaaag voor je klaar staan. Om de iets achterlopende XFR van een impuls te voorzien, werd deze net als de XK omgebouwd tot XFR-S. De welbekende supercharged V8 werd in de XF ook naar 550 pk opgevoerd en de auto werd verdikt middels een grote spoiler en iets herziene bodykit. En natuurlijk dat smurfblauwe kleurtje, wat je overigens ook achterwege kon laten.

Porsche Panamera Turbo S (970)

4.8 liter

Twin Turbo

570 pk

In 2015 liep de Porsche Panamera van de eerste generatie op zijn laatste benen, maar was de ‘970’ wel op zijn best. De Turbo S gebruikte nog de goede oude 4.8 liter V8 uit de eerdere Panamera’s en Cayennes, met een dikke set turbo’s goed voor 570 pk. Later ging Porsche uiteraard de 4.0 gebruiken die je vond bij bijna alle VAG-merken, dus wat dat betreft was de Panamera Turbo S zo Porsche als een Panamera wordt.

HSV GTS Gen-F2 (VF)

6.2 liter

Compressor

584 pk

We begonnen met de Chevrolet SS, was dus een Holden Commodore SS was, maar dan geëxporteerd naar de VS. In Australië zelf was de Commodore SS een mooi basisrecept, maar kon je hem ook nog langs Holden Special Vehicles (HSV) sturen. Die gebruikten dan de ‘LSA’ V8 met compressor om tot een niet misselijke 584 pk uit te komen. Je kan GM betichten van veel zaken, maar asociaal dikke V8’en overal in plaatsen waren ze erg goed in.

Mercedes E63 S AMG 4MATIC (W212)

5.5 liter

Twin Turbo

585 pk

Bij Mercedes kon je de nieuwste E63 juist een soort downsize noemen. De E-Klasse was des tijds al niet meer beschikbaar met de 6.2 liter grote V8. In plaats daarvan kreeg je de kleinere 5.5 liter V8 met twee turbo’s in de S-versie. Die was goed voor 585 pk en daarmee was het de op één na krachtigste inslag vanuit Europa. Audi, BMW en Mercedes zaten elkaar weer lekker op de hielen des tijds, zoals ze al sinds 2000 doen.

BMW M5 Competition Package (F10)

4.4 liter

Twin Turbo

575 pk

Is de F10 nou de beste of meest tegenvallende BMW M5 ooit gemaakt? Want één ding wat we niet meer tegenkwamen rond 2015 is motoren die door vergroting meer pk leverden. De V10’s moesten dus exit. BMW probeerde het goed te maken door de S63 V8 in de M5 F10 te voorzien van twee turbo’s, goed voor 560 pk. Later faceliftte BMW de M5 lichtjes en kon je het Competition Package bestellen, dan kreeg je allerlei kleine optimalisaties en nieuwe velgen, alsook 15 pk extra. In 2015 werd het Competition-pakket nog één laatste keer herzien om tot een boost van 40 pk te komen. Dan had je dus gewoon 600 pk, even veel als de volgende M5 (F90) zonder Competition-pakket.

Audi RS 7 Sportback Performance (Typ. 4G8 / C7)

4.0 liter

Twin Turbo

605 pk

Dan kon Audi natuurlijk niet achterblijven en ook de RS 7 Sportback kreeg een dikke boost in 2015. De RS 7 was met 560 pk gelijk aan de M5, maar Audi kon de 4.0 liter V8 opvoeren naar 45 extra pk’s om tot 605 pk uit te komen. Net ietsje krachtiger. Officieel is de RS 7 uiteraard geen sedan maar een liftback, want de RS 6 Sedan werd overbodig gemaakt. Maar het is wat Audi neerzette als de M5-killer aangezien de RS 6 Avant ook niks meer had om mee te concurreren. Het zorgde ervoor dat de RS 7 nipt de pk-koning van de Europese supersedans werd.

Cadillac CTS-V

6.2 liter

Compressor

650 pk

In de VS konden ze echter nog één stapje verder gaan. De in 2015 hagelnieuwe Cadillac CTS-V kreeg de nieuwste V8 uit de Corvette mee, de LT4. 6.2 liter groot, compressor erop en goed voor, houd je vast, 650 pk. Op de achterwielen, met een handbak! We zouden zeggen, leuker dan dit wordt het niet, maar Cadillac is juist het enige merk uit deze lijst waar dit asociaal dikke recept vrijwel ongewijzigd nog steeds in productie is in de 670 pk sterke, handgeschakelde CT5 V Blackwing. Eerlijk gezegd was de derde generatie CTS qua styling wel de betere optie.

Dodge Charger SRT Hellcat (LD)

6.2 liter

Compressor

717 pk

Er kan er overigens maar één de beste zijn en dat is qua vermogen de Dodge Charger Hellcat. Naast de 6.4 liter grote HEMI V8 zonder toevoegingen, pakte Dodge de ‘kleinere’ 6.2 en voegde er een drie liter grote(!) compressor aan toe. Dit zorgde ervoor dat Dodge voor het eerst de 700 pk-grens doorbrak met een sedan in serieproductie, in 2015 al. Dankzij een scala aan upgrades in de levensspanne van de Hellcat was deze uiteindelijk goed voor net geen 800 pk. Gewelddadiger dan dit wordt het echt niet en met de komst van een elektrische of V6-aangedreven Charger als opvolger gaat dat ook niet meer komen.

BONUS: BMW M6 Gran Coupé (F06)

4.4 liter

Twin Turbo

560 pk

Als bonus willen we toch even het knappe broertje van de BMW M5 belichten. Nee, de M5 is niet lelijk, verre van zelfs. Maar je kon des tijds ook voor het eerst de M6 krijgen als ‘Gran Coupé’ en dus als stijlvol alternatief voor de M5 en praktisch alternatief voor de M6. Inclusief dezelfde upgrades, dus een standaardrecept met 560 pk en een Competition-versie met 600 pk. In plaats van de M5 overbodig te maken zoals Audi dat deed met de RS 7, kon je dus gewoon kiezen.