Deze sedan heeft twee V8’s en 1.548 pk

De Chinezen hebben hun pijlen gericht op de Nordschleife, met deze Xiaomi SU7 Ultra.

Tot nu toe zijn er nog niet zoveel Chinese auto’s die iets te zoeken hebben op de Nürburgring. Met een elektrische cross-over kun je beter andere dingen doen. Er is nu echter een Chinese auto die wel degelijk bedoeld is voor de Nordschleife.

Het betreft een Xiaomi, een merk wat we vooral kennen van smartphones. In tegenstelling tot een zekere Amerikaanse smartphonefabrikant kregen zij het wel voor elkaar om een auto te ontwikkelen. Meerdere zelfs.

Op basis van de SU7 – een elektrische sedan – komen ze nu met een extreme versie: de SU7 Ultra. In deze auto introduceren ze een nieuwe ‘V8s’ motor. Dat klinkt petrolheads als muziek in de oren, maar je komt van een koude kermis thuis: dit is dus een elektromotor die V8s heet…

De Xiaomi SU7 Ultra heeft niet één, maar drie elektromotoren. Twee V8s-motoren en V6-motor (ja, die hebben ze ook nog), die samen goed zijn voor maar liefst 1.548 pk. Xiaomi benadrukt dat dit meer is dan een Chiron. Die heeft in feite ook twee V8-motoren, maar dan échte.

Geheel volgens de verwachting is deze Xiaomi bizar snel op de sprint: 0-100 km/u neemt slechts 1,97 seconden in beslag en 0-200 km/u 5,97 seconden. De topsnelheid zit ergens boven de 350 km/u, maar die zal niet in de buurt komen van een Chiron (als we die vergelijking dan toch moeten maken).

Als we de banden bekijken wordt het al vrij snel duidelijk dat deze auto niet bedoeld is voor de openbare weg. En al zou je er straatbanden onder gooien, dan ga je alsnog niet ver komen met die splitter. Maar wellicht heeft Xiaomi ook nog een straatversie in de pijplijn zitten.

Het lijkt erop dat Xiaomi in ieder geval furore wil maken op de Nürburgring met deze auto. Het overall record voor EV’s is in handen van de Volkswagen ID.R (6:05.336), maar die ga je niet zomaar verslaan met een sedan. Wel kun je natuurlijk altijd een specifiek record pakken, zoals de ‘snelste vierdeurs elektrische auto’. Of wie weet, überhaupt de snelste vierdeurs.