BYD heeft grotere boot dan Max Verstappen om jouw Atto 3 te vervoeren

BYD is niet alleen de grootste, maar heeft ook de grootste. De BYD Shenzen faciliteert de overname van de wereld door China.

Niet alleen Max Verstappen heeft een nieuwe boot, ook BYD heeft een nieuwe boot. De kersverse grootste EV bouwer ter wereld heeft de ‘Shenzen’ in gebruik genomen. Met een capaciteit van 9.200 auto’s/EV’s per lading, is het de grootste Rolling on, Rolling off (RoRo voor intimi) boot ter wereld.

Het is vooral ook een sign of the times. De Chinezen nemen definitief de tent over. De Shenzen is al de vierde enorme boot van BYD. Eerder waren er al de Explorer, Changzou en Hefei. Ze zijn allemaal opgeleverd in een jaar tijd. En er gaan er nog vier bijkomen.

Zoals we onlangs konden melden zijn ze qua pure aantallen nu ook Tesla voorbij als het gaat om zo veel mogelijk elektrische auto’s bouwen. BYD bouwt niet alleen EV’s, het exploiteert ook lithium-mijnen, maakt haar eigen accu’s en verkoopt verzekeringen op EV’s. Een stukje verticale integratie is het merk dus niet vreemd. Ook op de nieuwe boot is dat te merken.

De Shenzen heeft ‘BYD Box’ accu’s die energie opslaan, naar verluidt om daarmee de boot te manoeuvreren in havens. Dat is goed voor het milieu. De boot kan ook gedeeltelijk op LNG varen en BYD roept dat het daarom niet alleen de grootste, maar ook de meest milieuvriendelijke carrier is ter wereld. We vragen ons af wat Greenpeace daarvan vindt, maar soit.

Ondanks allerlei importheffingen stoomt BYD dus op volle kracht door. Ze zijn in ieder geval wel best goed qua actieradius in de kou. Koop dan?