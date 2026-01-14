Niet vanwege de uitstoot van de atmosferische V8.
Ondanks dat Europa nog wat langer de benzinemotor in leven houdt, krijgen autofabrikanten te maken met strenge emissie-eisen. Het wordt de merken zo indirect alsnog onmogelijk gemaakt om leuke auto’s met dikke motoren uit te brengen. Daardoor moest het einde van de Mustang in Nederland vroeg of laat wel komen. Al is het niet direct de uitstoot die zorgt voor zijn Nederlandse pensioen.
Een blik op de Ford-configurator verklapt dat het merk stilzwijgend is gestopt met het leveren van de Mustang. Na navraag bij de Nederlandse Ford-importeur blijkt het helaas waar te zijn: Ford stopt met het aanbieden van de pony car. De reden ligt niet meteen bij de uitstoot, maar speelt er wel een rol in.
Waarom Ford Nederland stopt met de verkoop van de Mustang
Ford Nederland kan er een mooi verhaal van maken door te reppen over haar betrokkenheid bij de natuur of zoiets dergelijks. Gelukkig doet de importeur dat niet. De echte reden wordt gegeven: er worden er simpelweg te weinig van verkocht in Nederland. ”Gezien de enorm lage verkoopaantallen is er voor Nederland besloten de Mustang uit het aanbod te halen”, zegt de woordvoerder. In andere Europese landen blijft de Mustang wel gewoon in de showroom staan.
Hoe slecht verkoopt de Ford Mustang dan in Nederland? Uit cijfers van de Bovag blijkt: behoorlijk rampzalig. In 2025 en 2024 wist Ford er per jaar drie te verkopen. In de twee jaar ervoor kwamen er ieder jaar vijf nieuwe Mustangs naar Nederland. Dat is al een schril contrast met 2021 toen er nog 16 per jaar op Nederlandse platen kwamen.
Overigens is het niet zo dat we nooit meer een nieuwe Mustang op Nederlands kenteken zullen zien. Doordat de Mustang nog wel gewoon in landen als België en Duitsland leverbaar blijft, kun je nog via (grijze) import een Mustang naar hier halen.
En de Mustang GTD dan?
Hier hebben we dan wel weer leuk nieuws over. Ford Nederland verklapt aan Autoblog.nl dat er al een aantal Nederlandse klanten zijn voor de Ford Mustang GTD. De agressiefste straat-Mustang die het leven van de 992 GT3 RS probeert zuur te maken, komt ”in zeer beperkte oplage” naar een aantal geselecteerde Nederlandse klanten. Deze klanten betalen bijna een half miljoen voor de ‘Stang.
Wanneer en in hoeveel stuks er van de Mustang GTD naar Nederland komen, is niet duidelijk. Kortom, de enige nieuwe Mustangs die vanuit de fabriek naar Nederland komen, zijn GTD’s. Een schrale troost. Bekijk hieronder hoe @wouter afgelopen jaar nog in een Mustang GT V8 Convertible rondreed.
mc96 zegt
Jammer, maar begrijpelijk. Het stoppen met de Fiesta en Focus daarentegen…
Wiwaldi zegt
Ja. Jammer, maar die prijs ging nergens over. En daarnaast: Het is niet alsof de doorsnee Mustangrijder zijn wagen bij de plaatselijke Ford dealer koopt, laat staan dat ze hem daar willen onderhouden. Dat laat je door een specialist doen, en niet bij een dealer die vooral gezinsbakken onderhoudt.
Overigens staan bij HCC International in Keulen (een sportwagen-handelaar met bijna alleen Mustangs in de showroom) pareltjes van gloednieuwe Mustangs, klaar om geëxporteerd te worden naar Nederland voor wie dat wil.
smeck zegt
Niet zo raar, voor de prijs van een Mustang in Nederland koop je in België 2 Mustangs en houd je geld over voor een luxe vakantie.
Dus uitstoot is een hele grote de reden dat de Mustang verdwijnt, die is namelijk verantwoordelijk voor de exorbitante BPM/Co² accijns..
mashell zegt
Mustang Sally… Guess you better slow your Mustang down.
Zag Doet zegt
💸 Hoge kosten; belastingdruk
Een belangrijke factor in Nederland is de belastingsituatie voor benzineauto’s. Door het BPM-systeem worden auto’s met hoge uitstoot zwaar belast. In een discussiedraad werd duidelijk dat een Mustang door deze belasting gemakkelijk ver boven de 100 000 € kan komen — gewoon omdat Nederland hoge CO₂-gerelateerde belastingen heft.
Deze hoge aanschafprijs maakt de Mustang voor veel potentiële kopers simpelweg minder aantrekkelijk, zeker vergeleken met bijvoorbeeld elektrische auto’s of zuinigere modellen.
Verandering in marktvraag: SUV’s en EV’s winnen
De autosector is de laatste jaren enorm veranderd:
Kopers in Europa kiezen veel vaker SUV’s, cross-overs of elektrische auto’s dan klassieke sportcoupés met benzinemotor.
Sportauto’s zoals de Mustang maken een steeds kleiner deel uit van de totale markt — niet alleen in Nederland, maar ook breder in Europa.
Mustang-verkopen wereldwijd tonen ook dat de traditionele Ford Mustang in veel markten terrein verliest tegenover elektrische en functionelere modellen.
🌍 Europese context & modellenportfolio
Internationaal is de Mustang nog steeds een grote naam — het was jarenlang een van de best-verkochte sportauto’s ter wereld. In Europa stegen de verkopen in het verleden zelfs fors.
Toch heeft Ford eerder besloten de 2.3 EcoBoost-viercilinder uit bepaalde Europese markten te halen vanwege tegenvallende belangstelling en emissieproblemen, wat de Mustang-appeal verder beperkt.
In sommige landen blijft de Mustang wél (deels) verkrijgbaar, maar Nederland kreeg te weinig volume om een rendabel aanbod te rechtvaardigen.
🧠 Samenvatting: waarom Nederland stopt met verkoop
Belangrijkste oorzaken:
Extreem lage verkoopcijfers — enkele tientallen exemplaren per jaar, steeds verder dalend.
Hoge belastingen & aanschafkosten door BPM/licenties — drukt de betaalbaarheid.
Marktverschuiving naar EV’s en SUV’s — sportcoupés verliezen terrein.
Ford-strategie in Europa verandert — minder focus op niche sportauto’s en meer op winstgevende en elektrische modellen.
bassrt zegt
Gewoon simpel, omdat we 80K+ BPM op een auto van 40-45K zit.