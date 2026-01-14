Niet vanwege de uitstoot van de atmosferische V8.

Ondanks dat Europa nog wat langer de benzinemotor in leven houdt, krijgen autofabrikanten te maken met strenge emissie-eisen. Het wordt de merken zo indirect alsnog onmogelijk gemaakt om leuke auto’s met dikke motoren uit te brengen. Daardoor moest het einde van de Mustang in Nederland vroeg of laat wel komen. Al is het niet direct de uitstoot die zorgt voor zijn Nederlandse pensioen.

Een blik op de Ford-configurator verklapt dat het merk stilzwijgend is gestopt met het leveren van de Mustang. Na navraag bij de Nederlandse Ford-importeur blijkt het helaas waar te zijn: Ford stopt met het aanbieden van de pony car. De reden ligt niet meteen bij de uitstoot, maar speelt er wel een rol in.

Waarom Ford Nederland stopt met de verkoop van de Mustang

Ford Nederland kan er een mooi verhaal van maken door te reppen over haar betrokkenheid bij de natuur of zoiets dergelijks. Gelukkig doet de importeur dat niet. De echte reden wordt gegeven: er worden er simpelweg te weinig van verkocht in Nederland. ”Gezien de enorm lage verkoopaantallen is er voor Nederland besloten de Mustang uit het aanbod te halen”, zegt de woordvoerder. In andere Europese landen blijft de Mustang wel gewoon in de showroom staan.

Hoe slecht verkoopt de Ford Mustang dan in Nederland? Uit cijfers van de Bovag blijkt: behoorlijk rampzalig. In 2025 en 2024 wist Ford er per jaar drie te verkopen. In de twee jaar ervoor kwamen er ieder jaar vijf nieuwe Mustangs naar Nederland. Dat is al een schril contrast met 2021 toen er nog 16 per jaar op Nederlandse platen kwamen.

Overigens is het niet zo dat we nooit meer een nieuwe Mustang op Nederlands kenteken zullen zien. Doordat de Mustang nog wel gewoon in landen als België en Duitsland leverbaar blijft, kun je nog via (grijze) import een Mustang naar hier halen.

En de Mustang GTD dan?

Hier hebben we dan wel weer leuk nieuws over. Ford Nederland verklapt aan Autoblog.nl dat er al een aantal Nederlandse klanten zijn voor de Ford Mustang GTD. De agressiefste straat-Mustang die het leven van de 992 GT3 RS probeert zuur te maken, komt ”in zeer beperkte oplage” naar een aantal geselecteerde Nederlandse klanten. Deze klanten betalen bijna een half miljoen voor de ‘Stang.

Wanneer en in hoeveel stuks er van de Mustang GTD naar Nederland komen, is niet duidelijk. Kortom, de enige nieuwe Mustangs die vanuit de fabriek naar Nederland komen, zijn GTD’s. Een schrale troost. Bekijk hieronder hoe @wouter afgelopen jaar nog in een Mustang GT V8 Convertible rondreed.