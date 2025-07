Van deze coupé met 670 pk is er (nog) maar 1 in Nederland

En die staat op Marktplaats.

We hebben vandaag weer een dikke Marktplaats-occasion voor jullie. Het is alleen geen occasion, maar een gloednieuwe auto. Sterker nog: voor zover wij weten is het de eerste in Nederland. We hebben het over de nieuwe Dodge Charger Daytona.

Deze auto wordt ook leverbaar in Europa, maar voor de mensen die niet kunnen wachten heeft Carway alvast een exemplaar uit de VS gehaald. Het is meteen de dikste uitvoering: de Charger Daytona Scat Pack Stage 2.

Dat is een hele mond vol, maar we zullen het even toelichten. Standaard levert de Charger 455 pk. Vervolgens heb je de Scat Pack, met 530 pk. En dan zijn er nog Stage 1 en Stage 2-uitvoeringen. Dit is dus de Stage 2, die maar liefst 670 pk en 850 Nm koppel levert.

Met deze cijfers sprint de Charger Daytona in 3,2 seconden van 0 naar 100 km/u. Heel eerlijk: dit valt een beetje tegen voor een merk dat dragraces heel belangrijk vindt. Hiermee kun je niet eens winnen van een Tesla Model S Long Range, laat staan van een Plaid.

Wat niet meehelpt is het gewicht: deze coupé weegt meer dan 2.600 kg. Ter vergelijking: de eerder genoemde Model S weegt 2.069 kg. En dat is een vierdeurs sedan. We weten dat Amerikanen niet op een kilootje meer of minder kijken, maar dit is echt heel zwaar.

We zijn het niet gewend bij een Dodge, maar de range moeten we ook nog even noemen. WLTP-cijfers zijn er nog niet, maar de Scat Pack heeft een EPA-range van 387 kilometer. Daar heeft de Charger een 100,5 kWh accu voor nodig, dus het is niet bepaald het toppunt van efficiëntie.

Voordat we té negatief worden: de Charger Daytona ziet er wel gaaf uit. Zeker in deze rode kleur heeft de auto gewoon die dikke musclecar look. En je hebt iets wat momenteel volstrekt uniek is in Nederland.

Daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten. De vraagprijs op Marktplaats is €129.000… Voor dat geld heb je ook een Challenger Hellcat. Of een gloednieuwe Porsche Taycan, als het elektrisch moet zijn. Dat lijkt ons toch een beetje lastige handel.