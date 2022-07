Een Rolls-Royce Cullinan verbreden is te belachelijk voor woorden

Aan die boodschap heeft DMC lak, want ze hebben de Rolls-Royce Cullinan gewoon breder gemaakt.

Bij DMC zijn ze er fan van om lekker over de top te gaan. Past prima bij een merk als Lamborghini. Op een Rolls-Royce oogt het toch een beetje gek. Nu is de prestige rondom Rolls de laatste jaren toch al niet meer op niveau, dus dit kan er ook nog wel bij. De afgelopen jaren is Rolls-Royce zelf bezig met een ‘verjonging’ van het merk met onder andere de introductie van Black Badge.

De Rolls-Royce Cullinan van DMC is 4mm breder in vergelijking met een regulier exemplaar. Daar blijft het niet bij. De standaard motorkap is vervangen voor eentje van carbon. Daarnaast springt het model er behoorlijk uit door de Cherry Red kleur. Kers op de cherry zijn de 24-inch PUR wielen.

DMC noemt het de Emperor en ook de V12 hebben ze niet met rust gelaten. Normaal gesprokenen is een Cullinan goed voor 571 pk en 850 Nm koppel. Niets mis mee zou je zeggen. Nou, DMC doet er nog een schepje bovenop. Er staat 615 pk en 955 Nm koppel tot je beschikking in de Emperor.

Wat natuurlijk bij een uiterlijk zoals deze Rolls past is een sportuitlaat. En jawel hoor. DMC heeft de Rolls-Royce Cullinan een bijpassende uitlaat aangemeten zodat je de SUV ook daadwerkelijk aan hoort komen rijden. Geniet van de fotosoep gallery. Echte plaatjes zijn er (nog) niet.