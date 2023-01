Zo ontzettend veel auto’s verkocht Rolls-Royce

Rolls-Royce verkocht ontzettend veel auto’s in 2022. En dan ook nog eens tegen een hoge gemiddelde prijs.

Als het gaat om de meest prestigieuze automerken, kom je al snel bij Rolls-Royce uit. Natuurlijk, er zijn enkele boutique-supercarmerken die nog prijziger zijn, maar als je een super-de-luxe limousine wenst, dan is er geen betere. Het merk heeft op dit moment drie verschillende modellen. Het begint met de Rolls-Royce Ghost.

Daarboven staat als ultiem slagschip de Rolls-Royce Phantom. En dan is er de verplichte SUV, de Rolls-Royce Cullinan. Tenslotte zijn daar nog de Dawn en Wraith, beide nog gebaseerd op de vorige generatie Ghost.

Zo ontzettend veel verkoopt Rolls-Royce

Dan is het natuurlijk de vraag: verkopen al die modellen nog eenbeetje? Nou, jawel! Rolls-Royce heeft namelijk een topjaar achter de rug. Ze hebben namelijk 6.021 auto’s verkocht in 2022. Dat is een stijging van 8% ten opzichte van 2021.

En dan te bedenken dat 2021 al een recordjaar was voor het edele Britse merk. Nu klinkt dat niet als heel erg veel, maar vergeet niet dat de prijzen van een Rolls-Royce enorm hoog zijn (en de marges dus ook).

Je wil dus eigenlijk weten hoeveel een Rolls-Royce gemiddeld kost. Welnu, dat antwoord kunnen we je geven. De gemiddelde prijs die de Britten per auto vangen is, 527.787 euro.

Markten en toekomst

De grootste markt voor Rolls-Royce is de Verenigde Staten. Daar gaat ongeveer 35% van de auto’s naartoe. De tweede markt is – hoe kan het ook anders – China. Volgens Rolls werden er enkele auto’s minder dan vorig jaar verkocht en komt dat door de aanhoudende corona-lockdowns.

Een andere markt waar Rolls-Royce het vroeger beter deed, was Rusland. Normaal gesproken verkocht Rolls zo’n 250 tot 300 exemplaren per jaar, maar nu dus niet.

Het ziet ernaar uit dat 2023 eveneens een topjaar gaat zijn. Volgens Torsten Müller-Ötvös (de CEO van Rolls) is het orderboek voor 2023 alweer bijna vol.

Bijzonder succesvol is de Spectre, de volledig elektrische auto die aan het einde van dit jaar leverbaar zal zijn. Het aantal aanmeldingen en pre-orders heeft de stoutste verwachtingen overtroffen.

Via: Reuters.

Meer lezen? Deze dinosaurus verkocht als een malle in 2022!