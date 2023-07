Tesla met verkeerde stuur: dít is de oplossing

Je stuur aan de verkeerde kant? De Tesla Reacher zorgt ervoor dat het geen probleem meer is.

Tesla heeft een probleempje in het Verenigd Koninkrijk (en andere markten waar links wordt gereden, maar vooral in het VK houdt het de gemoederen bezig). Hun auto’s ombouwen naar rechtsgestuurd werd een doorn in het oog en daarom besloot het merk radicaal te zijn en rechtsgestuurde versies van de Model S en X niet meer te maken. Met alle gevolgen van dien: vele mensen annuleerden hun order om een rivaal te kopen.

Stuur aan de verkeerde kant

Is het dan echt zo vervelend om met het stuur links aan de linkerkant te rijden? Ja en nee. Als toerist met je eigen auto in het VK een week of twee rondrijden, dat zou zonder problemen moeten kunnen, wellicht met wat kleine euveltjes. Toch is het voor een auto die je dagelijks gebruikt wel fijner als het stuur aan de goede kant zit, in het VK dus rechts. De Engelsen zien de bui al hangen en willen liever een auto waar dit gewoon kan. Een concurrent, dus.

Maar wat zijn die vervelende scenario’s voor het stuur aan de verkeerde kant dan? Die komen vooral aan het licht als je bijvoorbeeld even wil snacken bij de McDonalds. Jij zit links en het raampje waar je moet pinnen en je burger op moet halen zit rechts. Zonder passagier moet je dan een lange arm hebben of hopen dat je yoga-skills eindelijk goed van pas komen. En laten we wel wezen, hoe groot is de kans dat je aan yoga doet als je een Big Mac bestelt?

Tesla Reacher

Als dat het grootste probleem is, is er nu echter een oplossing. Voor de Engelse kopers, het gaat namelijk initieel om de Engelse webshop van het merk, komt er de Tesla Reacher. Dit klinkt als een 1 aprilgrap, maar hij komt echt. Het is een telescopische grijparm, een beetje uit hetzelfde hout gesneden als het soort stokken die je krijgt als je taakstraf een parkje opruimen omvat. Maar dan voor in je auto, gepresenteerd in een handige verpakking. Gebruik de Reacher als uitbreiding van je hand om zo toch je credit card te kunnen aanreiken en je burger aan te nemen.

Zorgt de Tesla Reacher ervoor dat mensen weer massaal Model S’en X’en gaan bestellen? Nee. Is het geinig? Ja. Auto’s waarvan de fabrikant weigerde om ze rechtsgestuurd aan te bieden zijn historisch gezien vrijwel nooit kaskrakers. Zo werd de eerste generatie Twingo nooit gebouwd met het stuur rechts en wel aangeboden in het VK, wat die auto momenteel een aardige unicorn maakt in het land.