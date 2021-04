Limburgers en Volvo's rijden de meeste schade - Autoblog.nl

Als het gaat om parkeerschades, moet je echt uitkijken voor roze Volvo’s uit Limburg.

Parkeerschades zijn bijzonder vervelend. Met name als je ze zelf niet hebt veroorzaakt. Autoliefhebbers weten doorgaans het beste waar je moet parkeren. Het liefst bij een parkeerplaats waar de auto’s in lengte staan (zoals naast een straat). Maar als dat niet mogelijk is, zoek je of een vrije plaats op, of je gaat naast een andere keurige auto staan. Maar welke auto moet je nu eigenlijk mijden?

Volvo’s en Limburgers

Dat heeft verzekeringscoöperatie Univé (je weet wel, daar waar JIJ de vruchten van schijnt te plukken) even voor jullie uitgezocht. En wat blijkt: je moet Volvo’s mijden! Van alle meldingen van parkeerschades, kwam Volvo het meeste voor. Maar Volvo is niet alleen, Mazda zit daar vlak achter. Op een gepaste afstand volgen parkeerhelden in een Hyundai en Mercedes-Benz. Opel maakt de top 5 compleet. Uiteraard zijn het alle vijf populaire merken, dus is het lastig conclusies te trekken. Aan de andere kant: de cijfers liegen niet, het is immers een verband tussen automerken en schadeclaims. Dus nu weet je bij welke auto’s je (iets) meer moet uitkijken.

Maar dat niet alleen, bij Univé hebben ze ook gekeken wáár je de auto’s moet ontwijken. Relatief gezien komen de meeste parkeerschades voor in Limburg. Het claimpercentage bedraagt daar 2,2 procent. Op nummer twee en drie vinden we Noord- en Zuid-Holland. In beide gevallen bedraagt daar het claimpercentage van 2,1 procent, aldus de verzekering-verstrekker. Het beste kun je parkeren daar waar er ruimte is, zoals in Friesland en Groningen. Daar was het claimpercentage juist het laagst.

Kleuren

Nu begrijp je meteen waarom jouw postcode altijd wordt opgevraagd om het polisbedrag te calculeren. Univé voegt wel toe dat de leeftijd van de bestuurder, de auto (met name het bouwjaar) en het aantal schadevrije jaren erg belangrijk zijn. Als laatste, ter lering en vermaak, hebben we ook de kleuren voor je waar je op moet letten (naast hun tips). Het claimpercentage ligt namelijk erg hoog bij roze auto’s. Dat is bij beige en grijs ook het geval. Crèmekleurige auto’s (Duitse taxi’s?) doen het vdan weer verreweg het beste. Uitkijken voor roze auto’s en Volvo’s dus!

