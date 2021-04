Ranger Stormtrak en Wolftrak verhogen libido - Autoblog.nl

Maar ondertussen ben je ook nog een tikkeltje bescheiden in zo’n gerse Ranger Stormtrak en Wolftrak.

Ondanks dat grote pick-ups een ware guilty pleasure zijn, zijn we op het moment aanbeland dat ze te groot, te luxe en te zwaar zijn geworden. Zeker als je ze nog als bedrijfswagen wil inzetten. Voor de VS en enkele mensen met een paardentrailer is dat geen probleem, maar het is net zoiets als daten met een sumoworstelaar. Het ziet er indrukkwekkend uit, maar meestal zit de massa in de weg.

Ford Ranger Stormtrak en Wolftrak

Gelukkig is daar de Ford Ranger, als compacter alternatief op de F-150. Als je de formaten erbij pakt, is de Ranger overigens moeilijk een kleintje te noemen. Mocht je de Ranger in standaardvorm net even te lief vinden, dan is er goed nieuws, want de Ford Ranger Stormtrak en Wolftrek komen je libido verhogen en je leven verbeteren. Ofzo, we zijn vandaag nogal gevoelig voor marketing. Zowel de Ranger Stormtrak en Wolftrak zijn gebaseerd op de Ford Ranger Wildtrak. Als allesovertreffende trap blijft de Ranger Raptor in het gamma.

Biturbo

De Stormtrak is de dikste uitvoering (en de rode Ranger op de afbeeldingen). Je kan ‘m verder herkennen aan de LED-verlichting, zwarte stickers, zwarte achterbumper, zwarte wielen, extra bodemprotectie en lederen bekleding met Stormtrak-logo’s. Cool. De motor is een 2.0 EcoDiesel, dat klinkt bescheiden, maar het blok is goed voor een gezonde 211 pk en een zéér gezonde 500 Nm. Een automaat (met tien versnellingen) en vierwielaandrijving zijn standaard.

Single turbo

Als het ietsje minder mag zijn, kun je ook kiezen voor de Ford Ranger Wolftrak. Deze is iets minder opvallend, met andere doch nog altijd zwarte velgen. De motor is minder indrukwekkend. In plaats van een 2.0 biturbodiesel, heeft deze er een blaasinstrument. Met 170 pk heb je alsnog genoeg vermogen en met 420 Nm is er voldoende koppel. Standaard heb je een handgeschakelde zesbak, maar de tientraps automaat is mogelijk. Vierwielaandrijving is dan weer wel standaard.

De Ford Ranger Stormtrak en Wolftrak zijn in Europa beschikbaar vanaf oktober 2021. Nog eventjes wachten dus.