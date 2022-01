In Utrecht heb je de meeste kans op schade aan je auto

Utrecht vermijden dan maar. Tenzij je in Utrecht woont, want dan is het een beetje lastig.

En dan hebben we het niet alleen over de stad Utrecht (sowieso een hel om doorheen te rijden met de auto), maar over de provincie. Want in de provincie Utrecht heb je het grootste risico om schade te krijgen aan je auto. Dat blijkt uit de Auto Risicometer van vergelijkingssite Independer. Het gaat hier onder andere om inbraak, vandalisme of diefstal aan je auto. De kans dat je zoiets overkomt in deze provincie is ongeveer 30 procent groter in vergelijking met de rest van Nederland.

Met de Auto Risicometer meet men de kans op autoschade op basis van data van het CBS, Rijkswaterstaat (RWS), en de Nationale Politie. Cijfers met betrekking tot auto-inbraken, autodiefstallen, verkeersongelukken binnen de bebouwde kom, gevallen van autovandalisme en betrapte dronken bestuurders worden meegenomen in een risicoprofiel. De cijfers zijn afkomstig uit 2020. Vervolgens worden de aantallen afgewogen tegen de geregistreerde personenauto’s per gemeente en provincie.

Utrecht schade auto

Uit die verzamelbak aan data blijkt Utrecht (+30%) de provincie te zijn waar je het meeste risico loopt als het gaat om autoschade. Andere provincies met een hogere kans op schade zijn Noord-Brabant (+17,6%) en Noord-Holland (+15,1%).

Zoek je peace and tranquility dan moet je naar het Zeeuwse Borsele. In het risicoprofiel komt deze gemeente als veiligste uit de bus. De kans op schade is hier 73,8% lager dan elders in Nederland. Andere gemeenten waar het goed vertoeven is voor je auto zijn Veere (-70,5%) en Tholen (-70%). Aan de andere kant van het spectrum zijn de onveiligste gemeenten. De top 5 gemeenten met de meeste kans op schade aan auto’s check je hieronder:

Utrecht, Utrecht (+80,9%) Zandvoort, Noord-Holland (+66,1%) Ouder-Amstel, Noord-Holland (+63%) Eindhoven, Noord-Brabant (+62,2%) Bunnik en Stichtse Vecht, Utrecht (+56,5%)

Zo. Nu niet allemaal tegelijk verhuizen naar Borsele hè. Dat vinden ze daar ook niet leuk.