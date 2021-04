Citroën C5 X is het nieuwste vlaggenschip - Autoblog.nl

Met de C5 X presenteert Citroën een nieuw vlaggenschip. Een geheel eigen uiterlijk laat je deze niet snel verwarren met een ander model.

Is het een vogel of is het een vliegtuig? Citroën omschrijft dit nieuwe model niet als een SUV en niet als een stationwagen, maar iets daartussenin. Geef het beestje maar zelf een naam. Feit is dat hier een gloednieuwe vlaggenschip van het Franse merk staat. Dat betekent dat alle snufjes in dit model zijn gepropt en dit de meest luxe Citroën van het moment is.

Een debuut op dit model is het Citroën Advanced Comfort-actieve vering. Gaat dat oude DS-gevoel weer terugkomen? De Fransen spreken over een gevoel alsof je op een op een vliegend tapijt zit. Je hebt 545 liter aan bagageruimte en het model staat wat hoger op z’n pootjes in vergelijking met een traditionele hatchback. Dit moet dus kopers van een stationwagen én van een SUV aantrekken. Met een neergeklapte achterbank heb je overigens 1.640 liter bagageruimte.

Het interieur ziet er op het eerste gezicht lekker strak uit. Een groot 12-inch touchscreen met fysieke knoppen voor de climate control. Achter het stuur zit een digitaal scherm en dan is er ook nog een head-up display.

Motoren

Diesel? Nee, dat hoef je niet te verwachten. De Citroën C5 X komt op de markt met een gewone benzinemotor en een plug-in hybride. Laatstgenoemde zal de meest interessante zijn, met de bekende 225 pk hybride aandrijflijn die we kennen van PSA. Je kunt 50 kilometer volledig elektrisch rijden tot een snelheid van 135 km/u.

Citroën C5 X beschikbaarheid

In de tweede helft van dit jaar komt de C5 X op de markt. De Fransen maken in aanloop naar de introductie meer bekend over de prijzen en beschikbaarheid.