Livestream: dit is de nieuwe Volkswagen Touareg [update]

Kijk mee met de onthulling van de nieuwe Touareg.

Om 10:00 uur start de live broadcast vanuit Peking, waar Volkswagen de nieuwe SUV aan het publiek zal tonen. Het duurt echter niet lang voordat ie ook in Nederland is, over vier maanden staat de derde generatie Touareg bij de Volkswagen-dealer.

Check de livestream hieronder om 10:00 uur. Na de onthulling, zullen we vanaf 11:00 uur dit artikel updaten met alle info. Tevens hebben we een eigen video waarin we een walkaround doen en alle details van de nieuwe Touareg behandelen, dus stay tuned.

UPDATE: Jawel hoor, de doeken zijn er inmiddels vanaf getrokken. Klik HIER voor alle informatie over de nieuwe Volkswagen Touareg, of bekijk hieronder onze video.