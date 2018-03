Red Bull begint goed in Australië, Mercedes bovenaan

Beetje regen erbij, en die Max pakt straks meteen de overwinning.

Vanochtend is het Formule 1-seizoen dan eindelijk begonnen. We kunnen bij deze dan ook een einde brengen aan de speculaties over de rangorde van de verschillende teams. Nu de eerste twee vrije trainingen erop zitten, hebben we een redelijk beeld van de situatie.

Vrije Training 1

Hoewel je de eerste vrije training veelal met een flinke schep zout mag nemen, was het tamelijk deprimerend om te zien dat het Mercedes-duo fier aan kop ging. Met name Hamilton begon de allereerste sessie van het jaar bijzonder sterk, door zijn teamgenoot met ruim een halve seconde te verslaan. De tijd van de Brit, een 1m24.026s, was voldoende om hem ver boven de rest van het veld uit te laten steken.

De depressie groeide verder dankzij het feit dat er na Bottas, die een 1m24.577s reed, nog ruim twee tienden tussen de Fin en P3 zaten. We kunnen onszelf gelukkig verblijden met de wetenschap dat de rest van de grote teams de snelste band, in tegenstelling tot Mercedes, links lieten liggen. Desondanks lijkt de tijd van Verstappen, die tot een 1m24.771s kwam, wel héél ver van Hamilton verwijderd. De Ferrari’s wisten een vierde en vijfde tijd te claimen, terwijl Ricciardo (P6) ruim een seconde op de Britse viervoudig wereldkampioen moest toegeven.

In de strijd om het middenveld liggen er nog genoeg kansen voor het grijpen. Het is dan ook nog niet te zeggen welk team er dit jaar best of the rest zal zijn. Dat gezegd hebbende begon Romain Grosjean het jaar goed, door een zevende tijd voor Haas te pakken, op 1,7 seconden achterstand van de leider. McLaren en het fabrieksteam van Renault lijken er eveneens goed voor te staan, al kende de Britten de nodige technische problemen. De Spanjaarden Alonso en Sainz kwamen respectievelijk tot een 8ste en 9e positie. Force India lijkt de weg ietwat kwijt te zijn. Het team, dat de naam toch niet veranderen zal, kwam niet verder dan een 14e positie. De beide Alfa Romeo’s stonden stug onderaan.

Vrije Training 2

Enkele uren later ging de tweede vrije training van start. Mercedes was wederom bijzonder sterk, maar kon ditmaal op meer tegenstand rekenen. Met name Max Verstappen wist dicht in de buurt van Hamilton te komen. Na een hoop over en weer, en verschillende bandencompounds te hebben geprobeerd, eindigde Verstappen op slechts 0.127s van de wereldkampioen. Max wist Hamilton echter niet in de 1m23’ers te volgen. De Brit was met zijn tijd van 1m23.931s de enige die de grens wist te doorbreken. Opvallend is wel dat Hamilton’s tijd drie tienden langzamer was dan hij vorig jaar in VT2 wist te presteren.

Achter Hamilton en Max vinden we Bottas, die slechts 0.228s toegaf op het duo. Raikkonen deed het met een achterstand van 0.283s niet veel slechter, al zette hij deze tijd, in tegenstelling tot de coureurs boven hem, op de ultrasoft. Vettel en Ricciardo hielden zich wederom gedeisd, en volgen respectievelijk op een vijfde en zevende positie.

Wie schaart zich dan gedurfd tussen de verwachte verdachten, hoor ik je vragen? Wel, dat zal wederom de Haas van Romain Grosjean zijn. Jazeker, de koek is nog lang niet op, zo blijkt. De Fransman gaf slechts 0.717s toe op Hamilton, waarmee de Amerikanen wel degelijk daad bij woord voegen. Het ware gevecht om het middenveld begint bij P8, waar de 1m25.200s van Alonso een krap gebied van een seconde opent naar P18. Mocht het nog niet duidelijk zijn, het zit dus wel degelijk dicht op elkaar.

Binnen die seconde zijn het wederom McLaren, Renault en Haas die de beste papieren in handen lijken te hebben. Force India, Williams en Toro Rosso lijken er iets minder goed voor te staan. De beste posities van deze teams waren, in volgorde, 12e, 14e en 16e. Alfa Romeo sluit wederom de hekken, op acht tiende van het middenveld. Pijnlijk.