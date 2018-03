De opper-SUV van Volkswagen komt zijn dikke neus in je gezicht drukken.

Het is eindelijk zo ver: de nieuwe Volkswagen Touareg is hier. Hoewel Volkswagen het voor de verandering voor elkaar heeft gekregen niets drastisch uit te laten lekken (goed, op deze na dan), konden we de vormen van de derde generatie Touareg al enigszins opdromen. Desalniettemin is het interessant om te zien welke weg Volkswagen nu precies inslaat met haar nieuwe bolide.

De focus ligt bij de nieuwe Touareg vooral op digitalisatie. Daarnaast zijn zowel de wegligging als het niveau van comfort op de schop gegaan en krijgt de SUV een veelvoud aan slimme assistentiesystemen.

Eerst even over die digitalisatie. Dankzij de toevoeging van een tweetal gigantische schermen in het interieur, hoopt Volkswagen de Touareg klaar te hebben gestoomd voor te toekomst. De zogenaamde Innovision Cockpit plaatst een 15″ infotainmentscherm in het midden van het dashboard. Hoewel dit betekent dat er dus niet twéé afzonderlijke schermen zijn, is het systeem groot en duidelijk genoeg om alle benodigdheden in te verwerken. Achter het stuur bevindt zich dan weer een 12″ scherm die volledig is in te richten naar de voorkeuren van de bestuurder. Gezamenlijk vormen ze één geheel, waardoor het in feite een groot scherm is. De Innovision Cockpit kan overigens nog uitgebreid worden met een head-up display.

Aan de buitenzijde is de nieuwe Volkswagen Touareg flink veranderd, al zal de schok niet enorm zijn, daar de auto verschillende designelementen deelt met wagens als de T-Roc. Dat gezegd hebbende zorgt de nieuwe Touareg wel voor een blijvende indruk, met name dankzij de enorme grille waarvan de chromen delen van zij naar zij lopen. Niet alleen dat, want hij is ook fors gegroeid. De Touareg is voortaan 4,88 meter lang, 1,98 meter breed en 1,70 meter hoog. Dit terwijl hij juist 106 kg minder weegt dan voorheen! De Touareg heeft zowel voor als achter LED-lampen en krijgt gespierde flanken om zijn aanwezigheid kenbaar te maken. Standaard 18″ velgen, uitbreidbaar tot 21″, helpen daar overigens ook een handje bij.

De Touareg is daarnaast leverbaar in drie verschillende trims, die ieder hun eigen draai geven aan de SUV. Atmosphere geeft de wagen allerlei houten interieurdelen, terwijl metaal en chroom juist de boventoon voert bij Elegance. Uiteraard maakt ook de R-Line zijn opwachting. Deze lijn geeft de auto, zoals gebruikelijk, een iets sportiever (en zwarter) sfeertje.

Onder de motorkap van de op het MLB-platform gebouwde Touareg komen in eerste instantie alleen geblazen 3-liter V6-motoren. Volkswagen laat de diesel nog niet gaan. De Touareg krijgt twee nieuwe V6 diesels, die respectievelijk 231 pk en 500 Nm en 286 pk en 600 Nm leveren. De enige benzinemotor, eveneens een V6, produceert 340 pk en 450 Nm koppel. Het drietal wordt later gevolgd door een 4-liter V8 diesel die goed is voor 421 pk en 900 Nm koppel. Tenslotte komt er een plug-in hybride, al zal deze aanvankelijk alleen voor China zijn.

De nieuwe Touareg krijgt standaard een achttraps automaat, evenals 4MOTION. Het vierwielaandrijvingsysteem kan het centrale differentieel op verschillende manieren vastzetten, waardoor het koppel handig verdeeld kan worden. Zo kan maximaal 70 procent van het koppel naar de vooras en zelfs 80 procent naar de achteras. Daarnaast kan de bestuurder nog allerlei instellingen aan het onderstel aanpassen middels 4MOTION Active Control.

