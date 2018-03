Intimiderend en dominant: de Audi 200 quattro TransAm

Het is een behoorlijk intimiderende verschijning, ook als hij stilstaat. De Audi 200 quattro domineerde het Amerikaanse TransAm kampioenschap van 1988, met dank aan de vertrouwde vijfcilinder en een heel vrij racereglement.

Zijn carrière duurde maar één seizoen, maar het blijft een indrukwekkende verschijning: de Audi 200 quattro. Nadat Audi de rallysport had verlaten, besloot het in 1988 om deel te nemen aan het Amerikaanse TransAm kampioenschap om het merk in de Verenigde Staten op de kaart te zetten. De Audi 200 paste als model goed in dat streven.

Audi nam pas laat de beslissing om te gaan racen waardoor de Audi-technici de 200 quattro in een paar maanden tijd hebben moeten ontwikkelen. Voor de aandrijving grepen ze terug op het bekende Audi-recept van vijfcilinder met quattro.

Vrij reglement

Het TransAm-regelement liet de raceteams heel vrij. Hierdoor wijkt de raceversie van de Audi 200 behoorlijk af van het straatmodel. Eigenlijk is het een semi-silhouette racer. De lengte en bodem- en daksectie komen overeen met de straatauto, maar bijvoorbeeld de wielkasten zijn veel breder. En er zitten geen deuren in. De coureur moet door het open raam naar binnen klauteren. Het zijpaneel kan er overigens wel af door vier schroeven los te maken, en daarachter zit een stevig buizenframe om de rijder te beschermen tegen zijdelingse impact. Mooi detail is de uitlaat die dwars door het uiterst basale en kale interieur loopt en aan de zijkant naar buiten komt.

De aloude 2,1 liter vijfcilinder turbomotor levert 510 pk bij 6.000 toeren. Dat is minder dan de Amerikaanse concurrentie van destijds met hun reusachtige V8-blokken, maar dankzij de quattro-aandrijving hadden de Audi’s in het veld een veel betere wegligging dan hun tegenstanders. Ze konden letterlijk en figuurlijk vlammen, want de hoge turbodruk zorgde bij gas-los voor een bocht voor enorme vlammen uit de uitlaat.

Dominant

Audi zette 3 auto’s in voor de Duitsers Walter Röhrl, Hans-Joachim Stuck en de Amerikaan Hurley Haywood. Al snel domineerden zij met z’n drieën de races. Audi won de tweede race van het seizoen en uiteindelijk sleept het in 8 van de 13 races de overwinning binnen. Haywood werd kampioen en Audi won ook de constructeurstitel.

Gemor en protest bij de concurrentie leidde tot aanpassing van de reglementen voor het volgende raceseizoen in 1989. Zo werd vierwielaandrijving verboden. Audi verliet daarom de TransAm-serie en stapte over naar de IMSA-serie, waar het reglement nog wel toeliet wat Audi meebracht. Als opvolger van de 200 quattro ontwikkelde Audi voor 1989 een nieuwe auto op basis van de Audi 90. Ook dat was een silhouette met weer de vijfcilinder die nu meer dan 700 pk ophoestte.

Zelfde rondje

Walter Röhrl was op verzoek van Audi ook betrokken die de ontwikkeling van die auto, maar het seizoen 1988 had hem geleerd dat hij rally toch leuker vond dan circuitracen. Het is elke keer hetzelfde rondje, merkte hij destijds droogjes op. Zijn hart lag nu eenmaal bij de langere rally-stages.

Met dank aan Robert van den Oever en Maarten van der Pas voor deze bijdrage.